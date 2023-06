Les voyages du ministre Fitzgibbon coûtent de plus en plus cher

Les missions à l’étranger du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, coûtent de plus en plus cher aux contribuables. À lui seul, son passage au sommet économique de Davos, en Suisse, en janvier, a entraîné des dépenses de plus de 56 000$, dont 31 000$ en frais de déplacement.

Outre le billet d’avion en classe affaires (8609$), plus de 21 000$ ont été consacrés à l’embauche d’un chauffeur pour la durée de la mission de huit jours, qui comprenait également des escales à Zurich et à Francfort.

Or, des navettes gratuites sillonnent Davos dans le but d’alléger la pollution et la congestion qu’engendre l’intense circulation automobile pendant la durée de l’événement.

«Goûts princiers»

«On s’attend à ce qu’un ministre de l’Économie aille à la rencontre des acteurs économiques et ramène des investissements, mais ceci étant dit, ça se fait quand même à très fort coût», a réagi le directeur québécois de la Fédération canadienne des contribuables, Nicolas Gagnon.

«On ne voit aucune indication, là-dedans, que le ministre essaye de dépenser de manière un peu plus prudente, a-t-il ajouté. [...] Au final, ce sont les contribuables qui paient pour ses goûts princiers.»

La facture totale de 56 553$ comprend également 5500$ pour l’hébergement de M. Fitzgibbon, plus de 7700$ pour la location de salles et près de 12 000$ en frais de voyage pour un conseiller de son cabinet.

Il faut également ajouter les dépenses des quatre employés d’Investissement Québec (IQ) qui ont accompagné le ministre pendant la mission, lesquelles n’ont pas été rendues publiques.

Mathieu St-Amand, porte-parole de Pierre Fitzgibbon, a toutefois précisé au Journal que la voiture de fonction du ministre avait servi à transporter l’équipe d’IQ.

«C’est ce que ça coûte»

Plus de 21 000$, «c’est cher, mais malheureusement, s’il a pris un chauffeur pour huit jours, c’est ce que ça coûte», a commenté Christophe Serrano, de Corpodia Voyages corporatifs.

Les missions économiques «amènent souvent de nouveaux investissements directs étrangers en plus de créer des occasions d’exportation pour des entreprises québécoises», a soutenu M. St-Amand.

Notons toutefois que d’autres ministres ont des frais de déplacement beaucoup moins élevés pour des missions à l’étranger. Ceux de la vice-première ministre Geneviève Guilbault pour un voyage de six jours en Europe, en mars, se sont élevés à moins de 8400$, tandis que ceux du ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, pour un voyage de sept jours au Japon, également en mars, ont atteint un peu plus de 20 000$.

À Davos, M. Fitzgibbon a participé à des conférences en plus de rencontrer des dirigeants d’une vingtaine d’entreprises, dont Amazon, Microsoft, Volvo, Moderna, Ericsson, Glencore, Google et SNC-Lavalin.

Le PDG de la Caisse de dépôt, Charles Emond, était également présent à Davos en janvier. Son voyage a coûté plus de 24 000$ à l’institution, dont 15 800$ en frais de déplacement.

Nouveau record

Pendant les trois premiers mois de 2023, Pierre Fitzgibbon a fracassé un nouveau record pour ce qui est des dépenses de voyage de son cabinet: plus de 125 000$. Pour l’ensemble de l’exercice 2022-2023, la barre des 300 000 $ a été franchie, loin devant le précédent sommet de près de 250 000$ atteint en 2019-2020.

Depuis la nomination de M. Fitzgibbon comme ministre, à l’automne 2018, ses missions les plus onéreuses ont été celle de décembre 2019 en Corée, au Japon et en Chine (plus de 147 000$ pour cinq personnes) et celle du printemps 2019 à la foire de Hanovre, en Allemagne (plus de 155 000$ pour 14 personnes).

Quelques voyages coûteux du ministre

Forum économique mondial 2023

Lieu: Davos (Suisse)

Date: janvier 2023

Durée: 8 nuitées

Coût des déplacements du ministre: 30 579$

Hébergement et autres frais: 14 481$

Frais de l’accompagnateur (1): 11 493$

Facture totale: 56 553$

Conférence des Nations unies sur les changements climatiques

Lieu: Charm el-Cheikh (Égypte)

Date: novembre 2022

Durée: 9 nuitées

Coût des déplacements du ministre: 16 698$

Hébergement et autres frais: 5745$

Frais de l’accompagnateur (1): 20 146$

Facture totale: 42 589$

Salon aéronautique de Farnborough

Lieu: Farnborough (Royaume-Uni)

Date: juillet 2022

Durée: 8 nuitées

Coût des déplacements du ministre: 5588$

Hébergement et autres frais: 24 822$

Frais des accompagnateurs (5): 25 696$

Facture totale: 56 106$

Forum économique mondial 2022

Lieu: Davos (Suisse)

Date: mai 2022

Durée: 5 nuitées

Coût des déplacements du ministre: 23 015$

Hébergement et autres frais: 12 821$

Frais de l’accompagnateur (1): 8261$

Facture totale: 44 097$

Mission innovation

Lieu: Jérusalem (Israël)

Date: mars 2022

Durée: 7 nuitées

Coût des déplacements du ministre: 5637$

Hébergement et autres frais: 5167$

Frais des accompagnateurs (2): 10 797$

Facture totale: 21 601$