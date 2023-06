L’une des entreprises les plus admirées du Québec recrute!

Vous êtes à la recherche d’un nouvel emploi ? Si plusieurs affichages de postes au Québec sont présentement disponibles, trouver un employeur qui se démarque réellement comme Jean Coutu, c’est plus difficile à trouver !

Dans le cadre du palmarès Léger des entreprises les plus admirées des Québécois et Québécoises, Jean Coutu a décroché la 1ère position pour le secteur du commerce de détails et la 2e position au classement général pour le Québec, derrière Google.

Jean Coutu est la seule bannière de pharmacie à s’être hissée au top 10. Elle s’est également classée au 2e rang du Palmarès employeur du Québec.

Pour obtenir un travail auprès d’un employeur qui reconnaîtra vos forces, vous permettra d’être vous-même et vous encouragera dans vos objectifs professionnels, envoyez votre candidature chez Jean Coutu.

L’entreprise québécoise recrute présentement de nouveaux talents au sein de ses succursales à travers la province. C’est votre chance !

Voici pourquoi vous devriez joindre leurs équipes en succursale :

Ensemble, on voit loin!

Faire rayonner son côté Coutu, c’est mettre en valeur ses talents, ses compétences et ses qualités humaines dans un environnement de travail respectueux et stimulant.

La philosophie de l’entreprise s’appuie sur le respect et le travail d’équipe, ce qui permet aux employés de créer des liens de confiance avec leurs collègues, dans une ambiance propice à des moments de complicité. En sachant que les employés habitent généralement dans le même quartier que leurs clients, souvent réguliers, un réel esprit de communauté règne dans les succursales.

Des avantages de haut calibre

Le personnel a accès à beaucoup d’avantages, notamment :

une progression salariale

des formations rémunérées

un programme prix employé

une politique d’absences rémunérées

un régime d’assurance collective flexible et un accès à la télémédecine et la possibilité d’avoir un compte santé (en grande partie payée par l’employeur)*

un REER collectif*

un congé mobile et un congé d’anniversaire

des commissions (pour certains postes)

*certaines modalités s’appliquent

Un quotidien à votre image

Votre vie de famille, vos études ou encore vos passions en dehors du travail vous obligent à avoir un horaire atypique ? Que ce soit pour privilégier les soirs et les fins de semaine ou éviter certains jours spécifiques pour des raisons personnelles, les horaires flexibles de Jean Coutu peuvent tenir compte de votre rythme de vie afin de tout concilier.

L'environnement de travail idéal pour acquérir de l'expérience

Étudiants, préretraités, nouveaux arrivants, professionnels en réorientation... Jean Coutu accueille des profils différents dans son bassin d’employés qui ont un seul point en commun : l’envie de s’épanouir au travail.

Les tâches et les postes variés permettent d’acquérir des connaissances et de l’expérience rapidement, ce qui offre l’occasion de progresser dans l’entreprise. La possibilité de côtoyer la clientèle augmente les habiletés de communication ainsi que la confiance dans un contexte social.

Des formations professionnelles personnalisées

Peu importe le poste que vous obtenez chez Jean Coutu, une chose est certaine : vous aurez une formation rémunérée.

De plus, tout au long de leur carrière, les employés ont la possibilité de suivre d’autres formations payées et pour certaines accréditées, dispensées par l’École PJC afin de développer leurs compétences en gestion, en service à la clientèle, en produits cosmétiques et plus encore. Voilà une belle manière de grandir dans l’entreprise !

Vous souhaitez devenir technicien en laboratoire, mais vous n’avez pas les diplômes académiques habituellement requis? Il suffit de suivre une formation (rémunérée !) chez Jean Coutu.

Un travail valorisé

Chaque année, l’entreprise organise des événements et remet des prix afin de souligner le talent et valoriser les efforts de ses employés. Lors de ces cérémonies, le service à la clientèle incomparable et la performance du personnel sont particulièrement appréciés... et reconnus !

Plus de 400 endroits où grandir

Au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, on retrouve plus de 415 succursales Jean Coutu. Pas besoin de vous dire qu’un emploi valorisant se trouve certainement à proximité de votre lieu de résidence !

Faites rayonner votre côté Coutu en postulant à emplois.jeancoutu.com!