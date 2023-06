Repêchage LNH: Matvei Michkov pose le pied en Amérique et fait du tourisme à New York

NASHVILLE | Considéré comme le coup de poker du repêchage, Matvei Michkov a mis le pied en Amérique du Nord. Absent lors du combine tenu à Buffalo au début du mois, l’attaquant russe sera bel et bien présent au repêchage où son nom devrait être prononcé lors du premier tour, mercredi.

Mais avant de se poser dans la capitale du country, Michkov a fait un détour par New York. Il en a profité pour visiter les principaux attraits de la Grosse Pomme. D’ailleurs, il n’a pas hésité à partager les moments forts de ce court périple sur son compte Instagram. On le voit, entre autres, près de la Statue de la Liberté et au cœur de Time Square.

Toutefois, Michkov devra couper court au tourisme. En marge du repêchage, plusieurs formations souhaitent le rencontrer en personne dans l’espoir de dissiper le mystère qui l’entoure. On imagine que le Canadien, qui doit parler au cinquième rang, fait partie des équipes curieuses d’en savoir davantage sur le jeune homme.