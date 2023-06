«J'espère que c'est une inspiration pour les autres»: le Montréalais Jim Montgomery remporte le trophée Jack-Adams après avoir vaincu l'alcoolisme

NASHVILLE | Jim Montgomery a parlé avec son cœur quand il a grimpé sur l’estrade du Bridgestone Arena pour recevoir le trophée Jack-Adams, décerné à l’entraîneur de l’année de la LNH.

• À lire aussi: Un sixième Selke pour Patrice Bergeron, dans l'incertitude pour son avenir

• À lire aussi: Une rencontre émotive pour Pierre-Olivier Joseph à Nashville avec un héros d'enfance

Pour Montgomery, ce prix avait une symbolique bien plus importante que de simplement voir son nom sur un honneur individuel. C’était aussi sa victoire contre un démon, l’alcoolisme.

Le 10 décembre 2019, Montgomery avait perdu son emploi comme entraîneur en chef des Stars de Dallas pour « conduite inappropriée ». Quelques mois plus tard, il s’était confié sur le mal qui le rongeait depuis trop longtemps.

Un an après son congédiement, le Montréalais d’origine s’était retrouvé un boulot dans la LNH, comme adjoint à Craig Berube avec les Blues. Après deux saisons à St. Louis, il a accepté le poste d’entraîneur avec les Bruins.

À sa première saison à Boston, il a conduit les Bruins vers une année historique avec 65 victoires et 135 points, deux records de la LNH. Il était donc un choix logique pour le titre d’entraîneur de l’année.

Sur le podium dans la salle des médias, Montgomery a reparlé de son parcours en entrevue avec les journalistes du Québec.

«J’espère que c’est une inspiration pour les autres, a-t-il dit en français. Je voulais remercier toutes les personnes qui m’ont aidé. Ce sont plusieurs personnes : des amis de Montréal, des amis de St-Louis, des arbitres, d’autres coachs. Et ma famille. Ce sont des personnes que je suis heureux d’avoir dans ma vie, car elles ne m’ont pas lâché.»

Une application

Sobre depuis maintenant plus de trois ans, Montgomery a changé plusieurs choses dans son quotidien. Pratiquement tous les jours, il note à l’aide d’une application sur son téléphone les trucs qui le rendent heureux.

Martin Chevalier / JdeM

«Ça peut être des choses bien simples comme mes enfants ou le soleil dehors, ce n’est pas toujours philosophique, mais ça me fait du bien, a-t-il raconté. Au commencement, c’était un combat tous les jours. Mais pas maintenant. Un jour à la fois, mais ça devient plus facile parce que tu acquiers des outils qui te permettent de te sentir plus fort.»

Une maman heureuse

Montgomery a également eu une pensée pour sa mère de 91 ans, Dorothy, qui a suivi la remise des trophées de chez elle à Montréal.

«Je pense bien qu’elle a regardé, a-t-il lancé avec le sourire. Elle a 91 ans. La mémoire n’est pas toujours là. Je suis simplement content qu’elle soit vivante.»