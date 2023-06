Repêchage LNH: Nashville n'est plus un «secret bien gardé» et c'est un peu triste constate notre journaliste

NASHVILLE | Nashville, tu t’es mis belle pour accueillir la cérémonie des trophées et le repêchage de la LNH. Tes Predators célèbrent leur 25e anniversaire et tu t’es assuré qu’on le sache. Tu t’es maquillée en érigeant une scène sur ton artère principale où se produiront les Brothers Osborne et en accrochant à tes lampadaires des oriflammes aux couleurs de l’événement.

Pendant une semaine, tu as décidé de jumeler mes deux passions : le hockey et la musique country. La dernière fois que je t’ai vue aussi jolie, c’est lorsque les Preds ont atteint la finale de la coupe Stanley en 2017. C’était le même week-end que les Country Music Awards. D’ailleurs, à ce moment, tu avais prouvé que tu étais une ville de hockey. J’étais comblé.

Je t’aime encore, mais tu m’inquiètes.

Je suis tombé en amour avec toi la première fois que je t’ai vu. Le coup de foudre. C’était en novembre 2011. Tellement que je t’ai vanté à tous mes proches. Lors de mes visites suivantes, je t’ai présenté à ma femme, à mon père et à mes chums qui ont organisé, chez toi, mon 40e anniversaire de naissance.

Mais depuis quelque temps, je ne te reconnais plus. Je ne sais pas si c’est à cause de la pandémie, mais tu as changé. Prends par exemple, ce gros cube vitré qui abrite l’Apple Store en face du Bridgestone Arena. Une abominable verrue à l’une des extrémités de la rue Broadway, le visage qui te caractérisait avec ses innombrables bars à plusieurs étages.

Même ta voix a changé. Cette même rue Broadway sur laquelle s’entassaient les bands country du Legends Corner, du Tootsie’s, du Stage et du Honky Tonk n’a plus tout à fait le même son. Tu as sans doute eu peur de ne plus être au goût du jour, alors tu as accordé un peu plus de place à des bands rocks ou des artistes de la pop.

Par chance, il y a encore le Robert’s pour me rappeler tes racines et comment tu étais, autrefois, différente des autres. Les mélodies de Johnny Cash, de Waylon Jennings et de Willie Nelson, les pères du Outlaw Country y sont encore bien présents.

Il n’y a pas que la musique du Robert’s qui me permet de me souvenir de nos débuts. Le fameux lunch de la récession (un sandwich au baloney, un chips et une Pabst Blue Ribbon) à 6$ me rappelle le bon vieux temps. Mais tu vois, l’inflation a même affecté la récession. Parce que, il y a quelques années, tu m’avais par l’estomac en me chargeant seulement 5$.

Les partys se succèdent

Pourtant, tu n’avais pas besoin de vendre ton âme pour qu’on t’aime. Tu avais tes charmes bien à toi avec le Temple de la Renommée du country, le musée dédié à Johnny Cash, le Ryman Auditorium, qui est la Mecque de la musique country, là où les plus grandes légendes de ce style musical se sont succédé.

Tu as maintenant ton équipe de LNH, ton équipe de la NFL, ton équipe de la MLS. Le Baseball majeur songe, lui aussi, à se joindre à la fête. D’ailleurs, ta réputation de fêtarde est tellement répandue que les partys d’enterrement de vie de filles se succèdent semaine après semaine.

Tu n’es tellement plus un secret bien gardé que les hôtels poussent comme des champignons un peu partout autour du centre-ville. C’est la preuve que tout le monde t’aime.

Dans le fond, c’est peut-être ça le problème. Je suis peut-être juste jaloux. Je préférais quand j’avais l’impression de t’avoir juste pour moi. Je n’aurais peut-être pas dû vanter tes charmes à tout le monde.