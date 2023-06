Nouvelle série: rénover de façon écoresponsable avec Christine Beaulieu

La comédienne Christine Beaulieu se questionnera sur les pratiques en matière de rénovation dans un nouveau docu-réalité qui suivra aussi les rénovations de son triplex.

Avec comme objectif de baisser son empreinte carbone, de jeter le moins de matériaux possible et de récupérer le maximum, elle tentera aussi d’optimiser la relation entre sa maison et la nature urbaine de Montréal.

En plus de refaire sa cuisine, elle se lancera aussi le défi de transformer son hangar en véranda.

Préoccupée par la crise climatique, la comédienne veut que ses rénovations soient les plus responsables et intelligentes possibles. Elle réfléchira à chacune de ses décisions pour se sentir en phase avec ses choix et profitera de cette occasion pour remettre en question les pratiques actuelles en matière de rénovation, mais aussi ses propres habitudes.

Déclinée en six épisodes de 22 minutes, cette nouvelle série sera mise en ligne dans la section Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra au cours de la saison 2023-2024.