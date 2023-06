«On ne sait plus vers où se pitcher»: une famille à court d’options après trois semaines d’évacuation

Une famille de Lebel-sur-Quévillon évacuée depuis plus de trois semaines est à bout d’options pour se loger alors que plusieurs municipalités menacées par les feux de forêt attendent avec impatience la pluie annoncée.

• À lire aussi: Mauvaise qualité de l’air: ça s’améliore à Montréal, mais la fumée est toujours présente

• À lire aussi: Fumée au Saguenay-Lac-Saint-Jean: «Ça faisait très apocalyptique comme images»

• À lire aussi: Incendies historiques: le pire scénario se confirme pour Lebel-sur-Quévillon

«On ne sait plus vers où se pitcher. On a fait pas mal le tour», soupire Josiann St-Pierre, qui a dû quitter son domicile le 2 juin avec son conjoint, leurs quatre enfants âgés de 7 mois à 4 ans, un chien et trois chats.

Pendant les deux premières semaines d’évacuation, la famille de six a partagé un cinq et demi avec un couple d’amis et son enfant d’un an.

«Ils avaient une chambre à nous prêter. On vivait tous dans la même pièce. C’était dur pour la routine des enfants alors on est partis quand leurs vacances se sont terminées», explique Mme St-Pierre.

Peu d’options

Il y a une semaine, la famille de six a trouvé refuge dans un quatre et demi de Drummondville, où le conjoint de Mme St-Pierre a trouvé un emploi temporaire en attendant la réouverture du garage où il travaille à Lebel-sur-Quévillon, à 715 km de là.

Mais la Ville leur a demandé de quitter le logement qui se trouve en zone commerciale, un stress supplémentaire pour la famille qui a épuisé les ressources.

«Est-ce qu’on va juste à Val-d’Or dans un centre communautaire avec nos animaux? Est-ce qu’on va faire du camping dans notre van?» se demande Mme St-Pierre, découragée.

De la pluie attendue

La Ville de Lebel-sur-Quévillon a donné un second ordre d’évacuation à ses quelque 2100 résidents, jeudi, en raison de la progression des feux de forêt.

Le maire, Guy Lafrenière, espère que la pluie attendue en fin de journée et mardi donnera un peu de répit aux pompiers qui tentent de maîtriser les brasiers qui menacent le secteur.

«On l’attend depuis un bon moment cette belle pluie, espérons qu’elle sera en grande quantité», a affirmé l’élu municipal lors d’un point de presse diffusé sur les réseaux sociaux.

Environnement Canada prévoit aussi de la pluie dans plusieurs secteurs touchés par les feux de forêt, entre autres à Normétal et à Chibougamau.

Environ 1300 personnes seront à l’œuvre pour combattre les flammes au cours des prochains jours, a indiqué la SOPFEU par courriel.

Et alors que les 240 pompiers venus en renfort du Portugal et de l’Espagne quitteront le Québec jeudi, le gouvernement travaille sur «d’autres ententes internationales et interprovinciales» pour maintenir suffisamment d’effectifs sur le terrain.

«Les contingents français et américains seront officiellement renouvelés pour une autre période de 14 jours», a précisé la SOPFEU.

– Avec Gabriel Côté, Agence QMI