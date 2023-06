Putsch raté contre Poutine: quand les médias s’emballent

Pendant plus de 24 h, les médias occidentaux se sont emballés : ils ont cru qu’Evgueni Prigogine, à la tête du groupe Wagner, allait renverser Vladimir Poutine. Car l’homme avait lancé ses chars et semblait résolu à les faire défiler à Moscou.

La rumeur voulait que Poutine panique et soit à la veille de quitter le Kremlin. La rumeur voulait que le pouvoir tremble devant les mercenaires cruels.

Mercenaires

Les ennemis de Poutine se réjouissaient : le tyran allait tomber. Ils ne se demandaient pas si son successeur possible serait encore pire que lui, ce qui semblait pourtant être le cas.

Puis soudainement, l’histoire s’est retournée, elle a fait demi-tour, en même temps que les tanks et les troupes de Wagner. Ces dernières sont rentrées dans leur caserne.

Apparemment, le chef mercenaire a compris que son putsch ne fonctionnerait pas. Il s’est réfugié en Biélorussie. Poutine sort de cette épreuve fragilisé, mais toujours en place.

Que retenir de cette séquence ?

D’abord et avant tout, que nous devons nous méfier de toute forme d’emballement médiatique quand nous parlons de la vie politique d’un peuple dont la psychologie nous échappe, dont la culture nous est fondamentalement étrangère.

Ensuite, que les « experts » sont trop souvent capables de dire une chose le matin, et le contraire l’après-midi, avec le même ton de certitude.

Nuances

De même que la guerre et même la politique sont moins familières avec la vérité qu’avec la propagande. On a tendance à croire ce qu’on veut croire, sans égard pour les faits.

Mais nous ne gagnons rien à enfermer le monde dans des catégories idéologiques qui nous rassurent davantage qu’elles ne nous éclairent.

Entre le bien absolu et le mal radical, on trouve les centaines de nuances du moins pire, du pire, et de l’encore pire. Hélas, les médias oublient de faire ces nécessaires nuances.