Quatre feux de forêt font rage à une centaine de kilomètres de Baie-Comeau: une situation qui inquiète la SOPFEU

Quatre feux de forêt font actuellement rage à une centaine de kilomètres au nord de Baie-Comeau, trois d'entre eux sont maîtrisés ou contenus, mais le dernier inquiète la La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Ce feu de forêt, situé dans le secteur Micoua, a été déclenché le 31 mai dernier par la foudre et est maintenant hors de contrôle. Il fait partie des sept feux prioritaires à combattre par la SOPFEU au Québec.

Il a ravagé jusqu'à présent plus de 11 000 hectares de forêt et il continue sa course. Le temps chaud et sec des derniers jours lui a permis de reprendre de la vigueur.

La circulation en forêt est d'ailleurs toujours interdite dans le secteur du poste électrique Micoua pour permettre le travail des employés de la SOPFEU. Du côté d'Hydro-Québec, des travaux de déboisement ont été effectués au cours des derniers jours autour du poste électrique Micoua pour protéger les installations.

La centrale Manic-3 est protégée naturellement par la rivière et le fait qu'elle est souterraine. Près de 200 personnes sont déployées dans le secteur aujourd'hui pour combattre l'incendie. Entre autres, une équipe de gestion des feux majeurs des États-Unis est sur place pour prêter main forte à la SOPFEU. Elle est composée de presque 90 personnes.

On espère que la pluie et le temps plus frais qui est annoncé pour les prochains jours permettra de ralentir la course du brasier. La SOPFEU rappelle toutefois qu'un feu de cette ampleur prendra tout l'été avant d'être complétement éteint.