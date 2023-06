Shawinigan: une jeune femme est portée disparue

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour retrouver une trentenaire disparue à Shawinigan, en Mauricie, depuis dimanche soir.

Christine Levasseur, 37 ans, a quitté son domicile de la place Richelieu à bord de son véhicule Toyota Yaris 2009 blanc immatriculé G56 LQS, a rapporté la SQ, par voie de communiqué.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Mme Levasseur mesure 1,60 m (5 pieds 3 pouces) et pèse 48 kg (105 livres). Elle a les cheveux châtains et les yeux pers, ainsi qu’un tatouage sur le poignet droit.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait des pantalons de jogging marine, un chandail en coton ligné bleu pâle et bleu foncé et des espadrilles de sport grises.

Toute personne qui apercevrait Christine Levasseur est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Christine Levasseur peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.