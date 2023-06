Si François Legault se retrouvait à la rue le 1er juillet

À l’approche de la journée annuelle la plus populaire pour les déménagements au Québec, le premier ministre François Legault a tenu des propos en lien avec la crise du logement dans la province. Des propos qui n’ont pas plu à tous...

Il y a tout juste une semaine, François Legault disait ceci : « Je ne souhaite pas que le Québec reste pauvre pour qu’on garde un prix des maisons plus bas qu’à Toronto ou Vancouver ». Selon lui, la hausse des prix des logements et des maisons serait un « mal nécessaire ».

Je comprends que ses propos aient déplu à plusieurs personnes. C’est grave de minimiser la crise du logement et son impact sur la population en évoquant l’argument vide du « mal nécessaire ».

C’est grave en tant que premier ministre de ne pas regarder en face la triste réalité de plusieurs Québécois et Québécoises qui ont peine à se trouver un toit sur la tête lorsque sonne le premier juillet.

Je suis convaincue que François Legault verrait les choses autrement s’il risquait de se retrouver à la rue le premier juillet.

Un peu d’empathie s’il vous plaît

Monsieur Legault, j’aimerais bien vous voir dans la réalité d’un étudiant qui doit travailler plus d’heures qu’autrefois pour être en mesure de se loger avec les prix des logements qui ont augmenté, mettant ses notes à risque et par le fait même son avenir sur le marché du travail aussi.

Monsieur Legault, j’aimerais bien vous voir à la place d’une mère monoparentale qui doit changer ses enfants de quartier pour être en mesure de trouver un logement qu’elle peut se payer et où ses enfants ont assez d’espace. Seriez-vous capables de leur annoncer qu’ils devront changer d’école et d’amis sans les faire pleurer ?

Monsieur Legault, j’aimerais bien vous voir dans le quotidien stressant d’un homme de 80 ans, qui s’est fait mettre dehors du logement qu’il habitait depuis 30 ans et qui doit maintenant trouver un appartement abordable dont le propriétaire accepte d’accueillir son seul et plus fidèle compagnon, son vieux Labrador.

Je vous pose la question, monsieur le premier ministre, si vous étiez dans l’une de ces situations, oseriez-vous toujours dire que l’augmentation des prix pour se loger est un mal nécessaire pour ne pas que le Québec « reste pauvre » ?

Une des qualités les plus importantes d’un premier ministre est selon moi la capacité à se mettre dans la peau de l’autre. Je la juge primordiale pour servir justement une population diversifiée comme la nôtre.

Je souhaite sincèrement que François Legault développe son empathie et qu’il tente réellement de comprendre la détresse à laquelle plusieurs personnes font face à l’approche du premier juillet.

Peut-être cela le poussera-t-il à mettre en place des politiques fortes pour protéger une partie de la population qui fait déjà ce qu’elle peut en matière d’habitation.