Un trophée Vézina et une transaction durant le même été pour ce gardien?

Figurant parmi les finalistes à l’obtention du trophée Vézina, Linus Ullmark devrait normalement s’attendre à demeurer avec les Bruins de Boston la saison prochaine, mais dans la Ligue nationale de hockey d’aujourd’hui, tout est envisageable et il admet être conscient de la possibilité de boucler ses valises.

Le Suédois avait de bonnes probabilités de mettre la main sur prix du gardien par excellence du circuit Bettman lundi soir, ce qui ne lui garantit toutefois pas sa place au sein de la formation du Massachusetts en 2023-2024. Les performances de son adjoint Jeremy Swayman ont satisfait l’organisation et elle devra le récompenser après qu’il eut complété son contrat d’entrée. Aussi, il devrait toucher une somme plus importante que les 925 000$ gagnés l’an dernier.

Pendant ce temps, Ullmark obtiendra 5 millions $ lors de chacune des deux prochaines campagnes et même si son entente est assortie d’une liste de non-échange concernant 16 formations, il n’exclut rien.

«Cela a traversé mon esprit, oui. Je ne mentirai pas. C’est l’aspect affaires de ça et voilà ce que nous vivons», a-t-il affirmé au quotidien Boston Globe quant à l’éventualité d’une transaction.

«Lorsque vous comptez sur deux gardiens étant si proches au plan statistique, il y aura probablement des changements, a-t-il renchéri. Nous espérons cependant être ensemble et demeurer à Boston, car c’est là que nous excellons et vous avez vu les succès que nous avons récoltés. Dans tout cela, il y a l’aspect personnel et le volet affaires. Il faut en tenir compte, il s’agit de la vie d’un hockeyeur professionnel.»

L’athlète de 29 ans a présenté des chiffres reluisants au cours de la saison historique des Bruins, qui ont accumulé 65 gains et 135 points. Il a conservé une fiche de 40-6-1, une moyenne de buts alloués de 1,89 et un taux d’efficacité de ,938. Swayman a également bien fait avec un dossier de 24-6-4, ainsi qu’une moyenne de 2,27 et un taux de ,920.