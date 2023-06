Une rencontre émotive pour Pierre-Olivier Joseph à Nashville avec un héros d'enfance

NASHVILLE | Pierre-Olivier Joseph avait reçu une invitation dans la capitale du country pour présenter l’un des trois finalistes pour le trophée Bill-Masterton, Kristopher Letang.

De son passage au Bridgestone Arena, Joseph n’oubliera jamais la rencontre avec un de ses héros d’enfance, Willie O’Ree.

Pour cette soirée, Joseph portait un complet brun ou café des tailleurs québécois, GLORIUS. Si on ne pouvait s’entendre parfaitement sur la couleur, on remarquait surtout la présence de figures marquantes afro-américaines de l’histoire du sport à l’intérieur du veston.

O’Ree avait sa place, tout comme Jackie Robinson, Mohamed Ali, Kobe Bryant, Michael Jordan, Serena Williams, Tiger Woods et Pelé.

Le hasard a bien fait les choses pour Joseph.

«J’ignorais que Monsieur O’Ree était pour participer à la remise des trophées à Nashville, a raconté Joseph avec le sourire accroché au visage. Je lui ai demandé d’autographier mon veston. Il était ému quand je lui ai dit que j’avais un dessin de lui sur mon veston. C’était un moment incroyable.»

«Si je suis ici aujourd’hui et que je joue au hockey, c’est grâce à un homme comme Willie O’Ree. Il a apporté beaucoup au monde du hockey et pas juste pour sa diversité culturelle. Il était le premier noir dans la LNH, il n’avait pas peur de ce que les gens pouvaient dire à son sujet. Et il n’avait pas peur d’être différent des autres. J’ai ressenti de grandes émotions en le voyant. Il est tellement inspirant, il est un humain extraordinaire. Je veux devenir un meilleur joueur de hockey, mais aussi une meilleure personne.»

En plus d’un autographe, Joseph gardera en tête un autre élément de sa rencontre avec celui qui a brisé la barrière de la couleur dans la LNH.

«Willie a encore une bonne poignée de main pour un homme de son âge (87 ans), il en a encore dedans, a-t-il répliqué. Il est encore dans une bonne condition physique et c’est agréable de voir ça.»

Heureux pour Letang

À Nashville, Joseph a vu Letang repartir avec le trophée Bill-Masterton.

Getty Images via AFP

«J’étais nerveux lors de ma présentation, a-t-il souligné. J’aime mieux quand je me retrouve sur une glace devant un public que derrière un micro. Mais je suis tellement content pour Kris. Il méritait cet honneur.»

Letang a pris Joseph sous son aile à son arrivée dans l’organisation des Penguins. Le vétéran trouvait important de l’aider à s’intégrer à son nouvel environnement.

«Quand je suis arrivé dans la LNH, je trouvais ça intimidant. J’étais jeune et je ne parlais pas beaucoup anglais. J’aurais aimé ça avoir quelqu’un pour m’aider et me faciliter la tâche», a raconté Letang, à sa descente du podium.

Joseph ne s’est pas fait prier pour accepter l’offre de Letang. Pour lui, c’était un peu comme s’il habitait chez son idole de jeunesse.

«Je le regarde comme défenseur depuis ma jeunesse. Comme lui, j’ai joué pour les Gaulois de Saint-Hyacinthe (M18 AAA). Je regardais son nom sur une plaque dans notre vestiaire. Quelques années plus tard, j’ai eu la chance de rester avec lui à Pittsburgh. C’est un honneur pour moi de le considérer comme un grand frère.»

«Quand il m’a téléphoné pour me dire qu’il venait de subir un autre AVC, j’ai pensé peut-être pendant cinq secondes qu’il arrêterait de jouer au hockey, a-t-il enchaîné. Nous sommes des joueurs de hockey, mais il y a aussi la santé. Je connaissais Kris et je savais qu’il trouverait une façon de jouer au hockey à nouveau, peu importe ce que les médecins pouvaient lui dire.»