Venez à Montréal, on fait caca dans la rue!

Question quiz : quelle est la meilleure façon de faire disparaître un problème ?

Réponse woke : tu changes le mot que tu utilises habituellement pour le nommer.

Tu le remplaces par un mot plus joli.

Le problème ne disparaît pas, mais il semble moins pénible, moins lourd.

Par exemple, au lieu de dire « graffiti », tu dis « art urbain ».

Ça fait plus propre.

« Hier soir, un artiste de la rue a dessiné une belle œuvre d’art urbain sur la vitrine de mon commerce ! »

T’as presque le goût qu’un sauvage vandalise la devanture de ta maison !

VIVE LA « MIXITÉ SOCIALE » !

Le Village gai, situé dans l’est de Montréal, est rendu une « dump » à ciel ouvert.

Des clients se font harceler et intimider, des sans-abri agressifs commettent des actes violents, des toxicomanes en manque délirent à voix haute, les jeunes ne se cachent même plus pour se shooter...

« C’est pire que jamais, a confié un commerçant à TVA Nouvelles. Ça fait 25 ans que j’ai mon commerce et là, on touche le fond du baril. C’est abominable. Tous les jours c’est de la violence, c’est du vol. On reçoit des insultes. Une fille a volé une boisson à une cliente qui était à la table d’un resto. Tous les matins, c’est à peu près 5 ou 6 seringues que je ramasse ou des petits contenants qui ont chauffé la drogue. »

Or, savez-vous comment Valérie Plante, la mairesse ricaneuse de Montréal, appelle ça ?

La « mixité sociale » !

Pas de farce.

Sur Twitter, madame Plante a invité les Montréalais à continuer de fréquenter les commerces du Village malgré les nombreux problèmes qui accablent le quartier.

« Le Village, on l’aime. C’est en continuant de le visiter qu’on aura une mixité sociale », a-t-elle écrit.

Pour la mairesse, te faire agresser dans une ruelle par un miséreux qui a besoin d’argent pour acheter sa dose de crack, c’est contribuer à la « mixité sociale » !

« Qu’est-ce que tu as dans le visage ?

— Un bleu.

— Tu es tombé ?

— Non, j’ai vécu une expérience de mixité sociale pendant que je sirotais une bière sur une terrasse ! »

DES VAUTOURS

La « mixité sociale » tant vantée par Valérie Plante, je la vis tous les jours depuis quelques années, car les studios montréalais de QUB radio sont situés en plein dans le Village.

Madame la mairesse, savez-vous que mes consœurs de QUB qui travaillent dans l’émission du matin et qui doivent se pointer au studio alors qu’il fait encore noir possèdent toutes des vaporisateurs de « répulsifs anti-attaque » pour pouvoir se défendre en cas d’agression ?

Le sol du stationnement du coin est jonché de seringues sales. Il y a des excréments humains un peu partout sur la rue Sainte-Catherine.

Et on voit toutes sortes de personnages louches tourner autour des jeunes comme autant de vautours. Des pushers, des pimps...

C’est la même chose aux coins des rues Milton et du Parc, dans ce qu’on appelle le ghetto McGill.

En cinq ans, un quartier qui était autrefois l’un des plus beaux de Montréal est devenu une poubelle.

C’est ça, votre « mixité sociale », madame Plante ?