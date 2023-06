Voici une nouvelle gamme de mayonnaises assaisonnées québécoises pour vos plats préférés

Juste à temps pour l'été, MAG présente une toute nouvelle gamme de mayonnaises pour accompagner vos BBQ et vos plats estivaux !

Depuis le lancement de sa mayonnaise classique en 2020, la PME québécoise MAG a convaincu haut la main plusieurs foyers de changer leurs habitudes en termes de mayonnaise pour ajouter un produit québécois à leur panier.

Découvrez les six nouveaux produits de la gamme, tous fabriqués au Québec à partir d'ingrédients de qualité.

Les mayos Assaisonnées

Crédit : Marie des neiges Magnan

La gamme de mayonnaises Assaisonnées MAG comprend trois délicieuses saveurs : Oignons rôtis, Sauce Burger et Tex-Mex.

Ces mayonnaises sont l'incarnation de l'équilibre parfait entre des saveurs exquises et une touche d'originalité. Elles sont idéales pour sublimer vos sandwichs, hamburgers, wraps et salades. De plus, elles peuvent également être utilisées comme trempette, créant ainsi une expérience culinaire raffinée pour accompagner vos frites ou légumes. Avec ces condiments assaisonnés, préparez-vous à découvrir des saveurs uniques et à élever votre expérience culinaire à un niveau supérieur.

Voici quelques idées pour rehausser vos recettes d’été :

Oignons Rôtis : Accompagnez vos grillades, ou utilisez comme trempette à crudités.

Tex-Mex : Garnissez vos tacos, burritos, quesadillas, et sandwichs préférés. Utilisez aussi comme vinaigrette à salade.

Sauce Burger : Égayez vos burgers, sandwich au poulet, ou croquettes de poisson.

Les mayos Signature

Crédit : Marie des neiges Magnan

La gamme Signature MAG dévoile deux saveurs sophistiquées de mayonnaises, spécialement créées pour les grands chefs à la maison.

Ces deux sauces exquises ajoutent une note d'élégance à vos créations culinaires. La meilleure façon d’élever vos recettes au niveau supérieur.

Mayonnaise Truffe : En combinant habilement la douceur de la mayonnaise classique avec l'arôme intense de la truffe, cette mayo offre une harmonie irrésistible qui ravira les papilles. Elle constitue l'accompagnement idéal pour assaisonner des frites au parmesan ou un tartare de bœuf.

Mayonnaise Ail Noir : Quant à la mayonnaise à l'ail noir, elle propose une fusion subtile entre l'ail noir fermenté et l'onctuosité de la mayonnaise classique, offrant ainsi une expérience gustative hors du commun. Parfaite pour accompagner des dumplings ou des sushis, elle crée un accord plus que parfait en bouche.

NOUVELLE BOUTEILLE COMPRIMABLE

Crédit : Marie des neiges Magnan

Autre nouveauté à souligner : la nouvelle bouteille comprimable de 750 ml pour la Mayonnaise Classique MAG. Pratique et ergonomique, ce nouveau contenant a été créé en réponse à la demande des clients fidèles de la marque, qui souhaitaient profiter de leur mayonnaise préférée en réduisant l’encombrement dans les placards et les réfrigérateurs.

Grâce à ces six nouveaux produits, MAG vient élargir l'assortiment de la marque avec des saveurs innovantes et diversifiées, pour satisfaire tous les types de palais.

Rendez-vous dans les supermarchés participants IGA afin de vous procurer la nouvelle gamme de produits MAG, et explorez une toute nouvelle manière de déguster vos plats préférés !

Recette de Smash Burger Tacos

Crédit : Marie des neiges Magnan

Portions : 8 burgers

Ingrédients :

1⁄2 livre de bœuf haché

8 petites tortillas de blé

8 tranches de fromage

1⁄2 tasse de laitue iceberg, finement tranchée

1⁄4 tasse d'oignon blanc, haché

1 gros cornichon, coupé en tranches

Sauce Burger MAG

Instructions :

Dans un bol, mettez le bœuf haché et assaisonnez-le selon votre goût. À l'aide d'une fourchette, écrasez environ 1⁄4 de tasse de viande sur une tortilla, en veillant à bien couvrir toute la surface. Répétez cette étape pour toutes les tortillas. Chauffez une poêle à feu vif. Placez les tacos, côté viande vers le bas, dans la poêle chaude. Laissez cuire pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés, puis retournez-les. Ajoutez une tranche de fromage sur chaque taco et continuez à cuire jusqu'à ce que la tortilla soit croustillante en dessous. Retirez les tacos de la poêle et disposez-les sur une assiette. Garnissez-les ensuite de laitue, d'oignons, de cornichons et de sauce Burger MAG. Pliez chaque taco en deux pour former un sandwich et servez immédiatement.

Retrouvez la mayonnaise classique MAG dans les supermarchés participants (IGA, Maxi, Metro, Provigo).