42 Québec : cette formation qui sort des sentiers battus célèbre ses deux ans

C’est le 4 mai dernier que la formation en programmation informatique 42 Québec, qui a accueilli plus de 200 candidats depuis ses débuts, a célébré son deuxième anniversaire.

Le premier campus canadien, qui fait partie d’un grand réseau ayant fait ses preuves aux quatre coins du monde, permet à des gens de différents horizons de profiter d’un apprentissage de qualité. Voilà que plusieurs de ses diplômés font maintenant leur marque sur le marché du travail.

Découvrez tous les avantages d’opter pour cette alternative éducationnelle qui vous propose une façon unique de vous orienter ou de vous réorienter vers la programmation informatique.

Une formation accessible

Offerte gratuitement et sans prérequis (83 % des gens n’avaient jamais codé avant de débuter leur parcours), la formation 42 Québec a tout pour plaire aux jeunes étudiants, aux parents, aux professionnels en changement de carrière tout comme aux nouveaux arrivants avec sa formule flexible et son campus ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Élaborée par une équipe pédagogique, la plateforme de projets vous propose de développer de nouvelles connaissances par le biais de ressources en ligne et d’apprentissages en collaboration avec vos pairs.

Au gré des projets, vous pourrez acquérir de nouvelles notions et les réutiliser à mesure que le niveau de difficulté augmente. Ainsi, chaque candidat évolue à son propre rythme selon sa facilité d’apprentissage, ses intérêts pour les projets et ses ambitions professionnelles.

Québec numérique, l’organisme qui chapeaute le projet, et les entreprises partenaires invitent également les candidats à développer leurs qualités dans les sphères de la communication, de l’organisation et de l’éthique.

Des stagiaires bien préparés

Après environ 18 mois (selon votre rythme), la formation prévoit un premier stage rémunéré d’une durée de 4 à 6 mois. À ce stade, vous aurez déjà eu plusieurs contacts avec des professionnels de l’industrie, ce qui facilitera votre processus de recherche. Grâce aux activités de formation, de mentorat et de réseautage proposées dans le cadre du tronc commun, les candidats sont bien préparés.

D’ailleurs, depuis les derniers mois, plusieurs entreprises accueillent des stagiaires et elles sont impressionnées par la débrouillardise et l’autonomie des candidats. Ces derniers intègrent rapidement les équipes de travail et ont la chance d’accomplir des projets stimulants.

« À 42 Québec, on est lancé dans l’inconnu au début de chaque projet, ce qui nous permet d’acquérir une certaine confiance. À force de travailler et de chercher, on réussit toujours à trouver une solution », souligne Louis-Philippe, candidat à la formation et stagiaire chez Korem.

Même chose pour Michael qui est stagiaire chez Beenox. « Maintenant, lorsque je joue, j’utilise des fonctionnalités sur lesquelles j'ai eu la chance de travailler. ».

Des candidats impliqués pendant leur formation

Autant dans les comités en place sur le campus que dans les événements proposés par Québec numérique, tels que la Semaine numériqc ou le Web à Québec, les candidats sont encouragés à s’impliquer pendant leur parcours.

« La formation m’a permis de découvrir l’organisme Le Code des Filles, qui met en place des actions pour intéresser et intégrer les filles aux domaines des TI et du numérique » souligne Justine, candidate à 42 Québec et stagiaire chez DeMarque. Elle s’implique dorénavant activement dans ce projet complémentaire à sa formation.

Le campus met également en place des initiatives pour que les candidats travaillent sur des mandats concrets qui redonnent à la communauté. C’est le cas du projet Au-delà du code qui invite les organismes à but non lucratif de la région de Québec à soumettre une problématique qui pourrait être réglée par une solution technologique.

Le projet sélectionné sera accompli par un groupe de candidats de 42 Québec. « Nous souhaitons ainsi contribuer à propulser les organismes vers le numérique en les accompagnant dans un monde en constante évolution », explique Martin Boivin, directeur général de Québec numérique.

Un processus d’admission en trois étapes

1. Créez votre profil en ligne à 42quebec.com.

2. Participez à une rencontre d’introduction où vous obtiendrez tous les détails pour poursuivre votre demande d’admission.

3. Participez à la Piscine, un camp de sélection durant lequel vous découvrirez la programmation et la pédagogie 42 Québec.

Vous avez envie d’intégrer le campus de 42 Québec, une alternative éducationnelle propulsée par Québec numérique ? Inscrivez-vous dès maintenant à la prochaine Piscine, qui se déroulera du 11 septembre au 6 octobre 2023.