Repêchage de la LNH: Kent Hughes «ouvert à tout» avec le 5e choix détenu par le Canadien

NASHVILLE | Kent Hughes a un talent pour cacher son jeu, comme un maître du poker. À 24 heures du repêchage de la LNH au Bridgestone Arena, le directeur général du Canadien a imité plusieurs de ses homologues en maintenant le mystère sur sa stratégie.

«À l’heure où on se parle, on a encore le cinquième choix, mais on est ouvert à tout», a confié Hughes lors d’une conférence de presse dans un chic hôtel de Nashville avec Martin St-Louis à ses côtés.

Selon des bruits qui circulaient depuis plusieurs jours, le CH avait comme objectif de grimper de quelques rangs au premier tour. Une telle option semble maintenant moins plausible depuis l’échange avec l’Avalanche du Colorado pour obtenir Alex Newhook.

Hughes a perdu des munitions importantes pour s’avancer en échangeant un choix de premier tour (31e) et un autre de deuxième tour (37e) à l’Avalanche.

Plusieurs noms

Si le CH a moins de chances de rêver à un Adam Fantilli ou Leo Carlsson, deux candidats pour suivre le premier de classe Connor Bedard, Hughes sait qu’il restera encore de gros espoirs au cinquième rang.

Il reste maintenant à savoir qui sera l’heureux élu.

Will Smith, Ryan Leonard, Matvei Michkov, Zach Benson, Dalibor Dvorsky ou David Reinbacher. Le Tricolore devrait prononcer l’un de ces noms.

«Il y a plus qu’un nom dans notre tête, a confirmé l’ancien agent de joueurs. Si on garde notre choix, on pense qu’au cinquième rang, on va avoir un bon joueur de hockey. Si on avance, on va être encore plus sûr. Si on recule, ça dépend.»