À quand l’ajout d’une taxe routière sur les véhicules électriques?

Rouler en véhicule électrique, c’est très économique parce que l’alimentation en électricité coûte nettement moins cher que l’essence et qu’elle n’est assujettie qu’aux taxes de vente (TVQ et TPS). Dans le prix de l’essence à la pompe, de coûteuses taxes spécifiques destinées au financement des infrastructures routières s’ajoutent aux taxes de vente.

Rouler en voiture, que ce soit à bord d’un véhicule à essence ou d’un véhicule électrique, endommage inévitablement les infrastructures routières. C’est pourquoi il faut notamment les entretenir et moderniser le réseau routier québécois.

À ce que je sache, la voiture électrique n’est guère moins dommageable pour les réseaux routiers que la voiture à essence.

Alors, pourquoi les gouvernements accordent-ils un traitement de faveur aux conducteurs de véhicules électriques en les exemptant de contribuer à l’entretien de nos routes ?

Ponction de 450 $ à 725 $ par an

À l’heure actuelle, le financement des infrastructures routières provient, entre autres, des taxes spécifiques facturées sur l’essence, lesquelles sont fixes.

Cela comprend la taxe provinciale sur les carburants (19,2 cents/litre), la majoration de ladite taxe à des fins de transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal (3 cents/litre) et la taxe d’accise fédérale (10 cents/litre).

Ainsi, chaque fois que l’automobiliste fait le plein, il verse de 29,2 à 32,2 cents le litre pour circuler sur les routes du Québec, les entretenir, les moderniser.

Voici ce qu’il en coûte annuellement en taxes spécifiques à un automobiliste de la grande région de Montréal, incluant les municipalités de la Rive-Sud et de la Rive-Nord.

Petite auto consommant 7,1 litres/100 kilomètres

a) 20 000 kilomètres/an : 457 $

b) 25 000 kilomètres/an : 572 $

Auto moyenne consommant 8 litres/100 kilomètres

a) 20 000 kilomètres/an : 515 $

b) 25 000 kilomètres/an : 644 $

Véhicule utilitaire sport (VUS) consommant 9 litres/100 kilomètres

a) 20 000 kilomètres/an : 580 $

b) 25 000 kilomètres/an : 725 $

Le FORT

Depuis 2010, c’est par l’entremise du Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT) qu’on finance les infrastructures routières et de transport en commun.

Selon le dernier budget du ministre Eric Girard, le FORT va se retrouver en situation déficitaire à compter du présent exercice budgétaire 2023-24. Et d’ici quatre ans, les déficits annuels cumulés atteindront les 4 milliards de dollars.

Voilà pourquoi le ministre des Finances estime que des « solutions à cet égard devront être identifiées », a-t-il indiqué dans son budget.

Comme solution pour renflouer les coffres du FORT, la Chaire en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l’Université de Sherbrooke, dans son étude « Taxation des carburants au Québec : constat et comparaisons », proposait la semaine dernière au ministre Girard d’augmenter la taxe sur les carburants sous prétexte qu’elle n’avait pas augmenté depuis 10 ans.

Cela dit, non seulement on subventionne à même nos taxes et nos impôts jusqu’à 12 000 dollars (7 000 dollars de Québec, 5 000 dollars du fédéral) l’acquéreur d’une onéreuse voiture électrique, on l’exempte également de payer sa quote-part de l’entretien du réseau routier.

Un petit lavage avec ça !