Acquisition de Newhook : «Il va être dans une meilleure chaise chez nous», selon Martin St-Louis

Si Alex Newhook jouait en moyenne 13 minutes par rencontre avec l’Avalanche du Colorado, l’entraîneur-chef du Canadien Martin St-Louis donnera plusieurs opportunités à la nouvelle acquisition du CH afin qu’il contribue aux succès de son équipe.

Mardi en fin d’après-midi, le Tricolore a fait son acquisition en retour des 31e et 37e choix au prochain repêchage ainsi que le défenseur Gianni Fairbrother.

«Il nous apporte beaucoup de polyvalence, il peut jouer au centre, à l'aile, en avantage numérique et en désavantage numérique. [...] On n’a jamais trop de joueurs de centre. C’est un autre morceau qui nous avance dans notre vision», a souligné Martin St-Louis mardi en après-midi lors d’un entretien avec les médias mardi en fin d'après-midi.

Kent Hughes est en terrain connu puisqu’il a été l’agent de Newhook avant d’être le directeur général du Canadien.

«Je pense que quand tu connais quelqu'un comme personne c’est plus facile de savoir comment il va s’intégrer dans notre chambre. On est très sûr qu’il va bien s'intégrer et il connaît aussi Kirby Dach et Justin Barron, car ils ont joué ensemble avec Équipe Canada junior», a mentionné Hughes mardi.

«Si on regarde son histoire, il provient du même repêchage que Cole Caufield et Kirby Dach et ça viendra probablement un des bons repêchages dans l'histoire de la LNH [en parlant l'encan de 2019]. [...] Il a été repêché au 16e rang et on pense qu’il peut avoir encore beaucoup de potentiel», a avancé Hughes.

Le fameux dossier Michkov

Le grand manitou du CH a bien aimé l'entretien qu’il a eu avec le jeune espoir russe Matvei Michkov.

«C’était une bonne première impression avec lui. C’est différent quand on doit se servir d’un traducteur, car il ne peut pas répondre à tout, mais en lisant son «body-langage», j’ai trouvé que ses réponses étaient intelligentes et très matures»,

Sans surprise, il n’a donné aucun indice à savoir si lui et son équipe de recrutement allaient prendre le pari de sélectionner Michkov.