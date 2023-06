Agressée par un élève de neuf ans, une enseignante dénonce la violence physique dans les écoles

La violence dans les écoles est un véritable fléau de plus en plus présent depuis une dizaine d’années, particulièrement depuis la pandémie. En 2022, on compte plus de 564 incidents de violence physique en milieu scolaire, une augmentation fulgurante cinq fois plus élevée qu’en 2005.

Les chiffres de la CNESST prouvent l’ampleur du problème. En 2005, on comptait plus de 125 incidents d’indemnisation. Depuis, le phénomène est en constante augmentation, un problème qui traumatise les enseignants.

TVA NOUVELLES

C’est une situation qu’une enseignante a dénoncée à TVA Nouvelles, en conservant son anonymat afin de protéger l’identité de l’élève. Cette dame est troublée, depuis qu’elle a vécu une agression par un élève de neuf ans.

Un conflit impliquant cet élève de neuf ans a éclaté au sein de sa classe et lorsque l’enseignante a tenté de calmer le jeu, le jeune garçon l’aurait frappée à plusieurs reprises au visage. Celui-ci l’aurait également mordue.

L’enseignante a confié à notre journaliste qu’elle ignore comment elle sera en mesure de faire face à d’autres situations de ce genre, puisqu’elle n’a pas signé pour un poste de psychoéducatrice.

Pour cette enseignante, c’est une problématique qui est largement banalisée. Des enfants peuvent tout autant être violents physiquement qu'un adulte, a-t-elle rappelé.