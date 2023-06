Aide aux entreprise: les prêts sans intérêt explosent

Alors que la hausse des taux fait mal à tout le monde, le gouvernement Legault accorde de plus en plus de prêts sans intérêt aux entreprises, y compris à des multinationales comme Vale, Airbus, Bridgestone, Volvo et Pratt & Whitney.

Plus tôt cette année, Vale a ainsi obtenu 55 M$ sous forme de prêt sans intérêt, Airbus, 12,7 M$, et Bridgestone, 7,4 M$.

Au cours des trois premiers mois de l’année, le ministère de l’Économie (MEIE), dirigé par Pierre Fitzgibbon, a accordé des prêts sans intérêt à une centaine d’entreprises pour un total de plus de 176 M$.

Pendant la même période, le MEIE a octroyé à peine 21 prêts avec intérêts pour un total de 271 M$, révèle une compilation du Journal.

Cadeau des contribuables

«L’argent que Québec prête sans intérêt, il l’emprunte avec intérêts. Ce sont les impôts des Québécois qui paient la différence au final», note Gabriel Giguère, analyste à l’institut économique de Montréal, un groupe de réflexion de droite.

Le virage du gouvernement en faveur des prêts sans intérêt est récent. En 2022, le MEIE en a attribué près de 300 d’une valeur totale de plus de 474 M$. En comparaison, il a accordé 329 prêts avec intérêts d’une valeur totale de 420 M$.

En 2021, le MEIE avait octroyé 276 prêts sans intérêt (d’une valeur totale de 382 M$), contre 841 prêts avec intérêts (d’une valeur totale de 1,28 M$).

«Ça peut être super intéressant pour les entreprises en ce moment à cause de la hausse des taux d’intérêt. Avant, quand les taux étaient encore bas, ça ne valait pas vraiment la peine», affirme Frédéric Pontbriand-Risdon, directeur chez Ayming Canada, une firme qui aide les entreprises à décrocher des aides gouvernementales.

Subvention de plus de 18 M$

En utilisant le coût moyen d’emprunt du gouvernement l’an dernier, soit 3,8 %, les quelque 474 M$ en prêts sans intérêt versés en 2022 représentent une subvention annuelle de plus de 18 M$.

À Baie-Comeau, Joanne Lefebvre, PDG de la PME Lefebvre Industri-AL, qui a mis au point un procédé unique de recyclage vert des résidus des alumineries, soutient qu’elle n’aurait pas pu investir 2,5 M$ pour la mise au point d’un équipement de pointe sans un prêt sans intérêt de près de 2 M$ du gouvernement.

«Certainement pas», lance-t-elle au bout du fil.

Même son de cloche à la Distillerie Mariana de Louiseville, qui a pu compter sur un prêt sans intérêt de 1,3 M$ pour l’aménagement de nouvelles installations à Trois-Rivières – un projet de 4 M$.

«Ç’aurait été difficile, dit la directrice générale, Nathalie Laberge. Ça atténue beaucoup le risque.»

Pas toujours essentiel

Chez Proco/Structures CPI, une entreprise du Saguenay–Lac-St-Jean spécialisée dans les charpentes en acier, Jean-Denis Toupin précise que l’obtention d’un prêt sans intérêt de 2 M$ a «facilité la décision d’investissement», sans toutefois être déterminante.

«On serait allés de l’avant quand même», reconnaît-il.

Steeve St-Gelais, président de Boisaco, une coopérative forestière de la Côte-Nord, tient un discours semblable. Il souligne toutefois que le «coup de pouce» de Québec est arrivé à point nommé compte tenu des difficultés que vit actuellement l’industrie.

Pour l’instant, l’entreprise n’a touché que la moitié du prêt sans intérêt de 5 M$ auquel elle a droit.

«Il y a d’autres projets qu’on a malheureusement dû mettre sur la glace parce que le contexte n’est pas suffisamment favorable», confie M. St-Gelais.

– Avec Philippe Langlois, Agence QMI