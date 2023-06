Brèves LNH: Blackwood échangé; Dadonov reste à Dallas

Le gardien Mackenzie Blackwood poursuivra sa carrière avec les Sharks de San Jose, qui l’ont acquis des Devils du New Jersey contre un choix de sixième tour, mardi.

C’est ce qu’a rapporté l’expert hockey du réseau NHL Network Kevin Weekes.

Admissible cet été à l’arbitrage salarial, Blackwood a été ennuyé par les blessures fréquemment, notamment à l’aine et au genou. Après avoir joué 25 matchs en 2021-2022, il s’est contenté de 22 affrontements la saison dernière, affichant un dossier de 10-6-2, une moyenne de buts alloués de 3,20 et un taux d’efficacité de ,893. Ses ennuis n’ont pas empêché les Devils de terminer au deuxième rang de la section Métropolitaine, eux qui ont misé sur Akira Schmid et Vitek Vanecek en séries éliminatoires.

À San Jose, les Sharks ont compté principalement sur James Reimer et Kaapo Kahkonen pour défendre leur filet pendant le plus récent calendrier régulier.

Dadonov reste à Dallas

Les Stars de Dallas ont annoncé avoir accordé une prolongation de contrat de deux ans à l'attaquant Evgenii Dadonov, mardi.

Le vétéran touchera 4,5 millions $ pour la durée de l'entente, soit 2,25 millions $ par saison.

En 73 matchs avec les Stars et les Canadiens de Montréal en 2022-2023, il a amassé 33 points, dont sept buts. Il a ajouté 10 points en 16 rencontres éliminatoires avec la formation texane.