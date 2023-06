Bourses de l’Omnium Banque Nationale : des changements significatifs dès 2025

Au grand plaisir de plusieurs habitués du stade IGA, Tennis Canada a confirmé mardi que les matchs du tableau principal de l’Omnium Banque Nationale s’étaleront sur 12 jours dès 2025, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes.

De plus, à compter de 2027, les bourses offertes aux participants seront les mêmes pour les deux volets de la compétition se déroulant annuellement à Montréal et à Toronto. Au cours des quatre années précédentes, les bourses augmenteront afin de réduire l’écart de dotation entre les hommes et les femmes. Ce faisant, les bourses remises au tournoi féminin devraient passer d’une proportion d’environ 32 % de celles décernées aux hommes dans un format de deux semaines jusqu’à près de 60 % en 2025, au moment où les deux tournois auront un tableau principal de 12 jours; le pourcentage passera à 78 % en 2026 et à 100 % en 2027. À partir de ce moment, la bourse totale pour l’événement WTA sera d’au moins 10 millions $, soit une augmentation de 350 % en quatre ans.

«L’obtention de bourses égales est une étape importante du plan de Tennis Canada visant à offrir au tennis féminin de meilleures possibilités commerciales, a expliqué Valérie Tétreault, directrice de l’Omnium Banque Nationale de Montréal, dans un communiqué. Nous avons investi beaucoup de temps et de ressources pour donner au tennis féminin la place et l’attention qu’il mérite. Notre campagne de marketing 2023, qui affirme que le meilleur du tennis féminin est le meilleur du tennis. Point., est d’ailleurs un exemple clair de ces efforts. Nous croyons depuis longtemps que les joueuses du circuit WTA démontrent des habiletés et des qualités athlétiques sans égal.»

Plus de tennis à venir

Pour revenir à l’augmentation de la durée de l’Omnium, l’ATP avait révélé l’an dernier que quelques tournois, dont celui de Montréal-Toronto, auraient désormais un tableau principal de 12 jours et adopteraient une structure plus rapprochée de celle des tournois du Grand Chelem. Or, la WTA a annoncé mardi matin que le tournoi canadien et deux autres événements (Rome et Cincinnati) auront aussi maintenant un calendrier étendu. Ces changements s’accompagneront d’une augmentation du nombre de participants dans les tableaux principaux, passant de 56 à 96 tant pour les femmes que pour les hommes.

«En offrant des bourses égales et en adoptant un nouveau format de tableau principal de 12 jours, l’Omnium fera désormais partie d’un groupe restreint de compétitions sur les circuits Hologic WTA Tour et ATP Tour, a précisé Gavin Ziv, chef de la direction des tournois de Tennis Canada.

«Nous tenons à féliciter la WTA et l’ATP pour leur vision et à les remercier de leur confiance. Nous tenons aussi à rendre hommage à nos employés, nos bénévoles, nos clients et nos partisans pour leur travail inlassable et leur soutien au fil des ans. C’est en grande partie grâce à leur engagement continu que notre tournoi est devenu l’un des meilleurs du monde. Ils devraient tous aujourd’hui partager ce triomphe avec nous.»

Le passage à un format de 12 jours sera également possible grâce à un financement important de près de 20 millions $ que Tennis Canada a reçu du gouvernement du Canada dans le cadre de l’Initiative d’appui aux grands festivals et événements (IAGFE). À Montréal, 10 millions $ ont été reçus de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Cet investissement, annoncé en marge de l'Omnium Banque Nationale 2022, servira notamment à la modernisation des infrastructures pour accueillir plus d’amateurs et l'amélioration de l'offre de produits.

Le tableau principal sera à nouveau de sept ou huit jours pendant les années olympiques en raison d’un calendrier estival chargé. Ce sera le cas en 2024, les Jeux de Paris étant prévus du 26 juillet au 11 août cette année-là.

Voyez, dans la vidéo ci-dessus, l’entrevue accordée par Valérie Tétreault à l’émission «Salut Bonjour», mardi matin.