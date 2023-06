Bryan Audet se joint à l’équipe de «C’est juste de la TV»

Bryan Audet succèdera à Thérèse Parisien sur le plateau de C’est juste de la TV, l’automne prochain.

Il se joint ainsi à Nathalie Petrowski, Alex Perron et Anne-Marie Withenshaw, qui pilote l’émission.

Amoureux de télé depuis l’enfance, Bryan Audet a acquis des expériences variées dans le milieu des médias, notamment comme chroniqueur et animateur, et «possède les atouts pour décortiquer avec minutie les séries qui feront partie de notre univers télévisuel en 2023-2024», l’a-t-on d’écrit par voie de communiqué mardi.

«Je suis un fan de télé et je suis époustouflé par la qualité de la télévision d’ici. Je suis honoré de me joindre à une équipe de vrais fans assidus et engagés envers la télé. J’ai très hâte de découvrir les bijoux télé de la prochaine saison et surtout de pouvoir utiliser l’excuse oui, je suis encore devant la télé, mais c’est pour mon travail», a-t-il pour sa part déclaré.

Thérèse Parisien faisait partie du quatuor de télévores de C’est juste de la TV depuis 2016.

Produite par URBANIA et présentée sur ICI ARTV, C’est juste de la TV, qui trône parmi les émissions les plus regardées de la chaîne, entamera sa 17e saison cet automne.