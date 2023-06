Carte supplémentaire: pas une bonne idée pour améliorer son crédit

Avoir une carte de crédit supplémentaire accordée par le détenteur principal du compte peut s’avérer pratique. En revanche, cela ne vous aidera pas à bâtir votre dossier de crédit.

Récemment, une lectrice nous expliquait que sa cote de crédit n’est pas très bonne. De crainte que son institution financière ne lui accorde pas de carte de crédit, elle se borne à utiliser la carte supplémentaire que son conjoint, titulaire du compte principal, lui a obtenue.

Or, elle se demande s’il ne serait pas préférable qu’elle travaille plutôt à améliorer son pointage de crédit afin d’obtenir sa propre carte. C’est effectivement la stratégie que recommande Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité et président de Jean Fortin et Associés.

Bâtir son historique

Pierre Fortin rappelle en effet qu’une carte supplémentaire n’apparaît pas dans le dossier de crédit du détenteur de la carte, mais plutôt dans celui du titulaire principal. C’est donc le conjoint de notre lectrice qui sera responsable des achats et des dépenses qu’elle aura effectués avec cette carte en cas de non-paiement.

Par conséquent, elle n’aura pas l’occasion de bâtir son crédit, car l’usage de la carte et les habitudes de remboursement du solde ne seront pas documentés dans son dossier chez Equifax et Transunion, les deux grandes agences de crédit. Sans historique de son utilisation des instruments de crédit, sa cote de crédit ne pourra donc pas s’améliorer.

«Je conseille à cette lectrice de commencer par faire sortir son dossier de crédit auprès des deux agences, pour savoir à combien s’élève son pointage. Les conditions varient en fonction des institutions financières, mais habituellement le pointage minimum pour obtenir une carte est de 620», explique Pierre Fortin.

Certaines banques peuvent aussi fixer leurs propres conditions, par exemple exiger un dépôt de garantie représentant une certaine proportion du crédit accordé, somme qui sera placée dans un CPG. «Le dépôt exigé sera plus élevé que la limite de crédit, souvent d’une fois et demie, au cas où il y aurait un dépassement de celle-ci», précise-t-il.

Vérifier son dossier de crédit

Attention, s’il apparaît dans votre dossier que vous avez déjà été en défaut de paiement, il y a fort à parier que l’institution refuse de vous accorder une carte de crédit principale. «En faisant sortir le dossier de crédit, on peut vérifier ce qui s’y trouve et s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur, ce qui arrive assez fréquemment. En corrigeant l’erreur, le pointage peut remonter à un niveau acceptable pour l’institution financière», mentionne Pierre Fortin. Par exemple une mauvaise information à propos d’un retard de paiement, un code erroné, etc. En cas d’erreur, il est possible de demander à l’agence de corriger le dossier. Pour cela, il suffit de remplir le formulaire à cet effet présent sur le site des deux agences. Si vous êtes en mesure de prouver qu’il s’agit d’une erreur, les agences de crédit effectueront rapidement la correction.

CONSEILS