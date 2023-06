Connor Bedard sera présent au premier match local du CH en 2023-2024

Comme ce fut souvent le cas au cours des dernières années, le Canadien retrouvera les Maple Leafs de Toronto pour amorcer la prochaine campagne et en 2023-2024, mais surtout, son match inaugural local se tiendra contre les Blackhawks de Chicago et fort probablement le jeune prodige Connor Bedard.

La Ligue nationale de hockey (LNH) a dévoilé mardi l’entièreté de son prochain calendrier régulier et la troupe de l’entraîneur-chef Martin St-Louis aura l’opportunité de disputer six matchs à domicile en octobre. Les hostilités commenceront le mercredi 11 octobre dans la Ville Reine. Trois jours plus tard, la visite des Hawks et de Bedard, fortement pressenti pour être sélectionné par Chicago au premier rang du repêchage mercredi, devrait plaire aux partisans et aux revendeurs de billets, si le hockeyeur ne rencontre pas un imprévu comme une blessure.

Par la suite, le Wild du Minnesota (17 octobre) et les Capitals de Washington (21 octobre), avec leur as Alexander Ovechkin, débarqueront au Centre Bell. Par ailleurs, la plus longue séquence à domicile sera constituée de cinq parties entre les 28 mars et 6 avril. Pour ce qui est du traditionnel weekend du Super Bowl marquée par deux joutes à la maison, il est prévu les 10 et 11 février avec le passage des Stars de Dallas et des Blues de St. Louis.

Grosses séquences

À l’étranger, le Canadien vivra quelques séquences corsées. L’une d’entre elles l’enverra successivement à Boston, Anaheim, San Jose, Los Angeles et Columbus entre les 18 et 29 novembre. Une série de sept affrontements à l’extérieur est aussi à l’horaire durant les Fêtes. Du 18 décembre au 2 janvier, le club se rendra à Winnipeg, St. Paul (Minnesota), Chicago, Raleigh (Caroline), Sunrise (Floride), Tampa et Dallas. Pour ce qui est du périple dans l’Ouest canadien, il se déroulera du 16 au 21 mars, sauf qu’après avoir joué à Calgary, Edmonton et Vancouver, la Sainte-Flanelle se dirigera à Seattle et au Colorado.

Ceux souhaitant assister au duel face aux champions de la coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas, pourront acheter leurs billets pour la rencontre du 16 novembre à Montréal. Les Bruins de Boston seront en ville les 11 novembre et 14 mars, tandis que les Leafs joueront au Centre Bell les 9 mars et 6 avril. Le Bleu-Blanc-Rouge conclura sa saison en recevant les Red Wings de Detroit le 16 avril.