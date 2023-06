Découvrez des règles pour un déménagement sécuritaire

À l’approche du 1er juillet, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a partagé quelques règles pour un déménagement sécuritaire.

Pour l’utilisation d’une remorque, elle doit être munie de freins si, une fois chargée, elle pèse plus de 1 300 kg ou plus de la moitié du poids du véhicule qui la tire. Vous devez vous assurer que les feux de position, de plaque et de freinage ainsi que les clignotants de la remorque sont fonctionnels. Vous devez respecter la capacité de remorquage du véhicule, en plus de vous assurer que vos rétroviseurs vous permettent de voir jusqu’à l’arrière de la remorque.

Location d’un camion

Si votre permis vous autorise à conduire une voiture, vous pouvez également conduire un camion de déménagement, aussi appelé « camion cube ». Toutefois, le véhicule doit peser moins de 4 500 kg et ne pas avoir plus de deux essieux.

Vous devez garder à portée de main votre permis de conduire, le certificat d'immatriculation, le contrat de location du véhicule et une attestation d'assurance.

La SAAQ a rappelé que les biens doivent être solidement attachés, même dans un espace fermé.