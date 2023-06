SANSOUCY, Luc



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Luc Sansoucy, 75 ans.Il laisse dans le deuil, sa conjointe Anne-Marie Poitras, ainsi que ses enfants et petits-enfants: sa fille Nadine (Louis Tremblay) avec Mariane et Arthur; son fils Louis-David (Mélanie Auger) avec Ruby.Le quatuor des frères Sansoucy perd un des siens. Ce départ laisse en peine Pierre (Mylène Duchesneau), Gilbert (Francine Dion) et Yves (France Bouthillette) ainsi que nièces et neveux.Luc était l'incarnation même du désir de vivre et c'est avec grande ténacité qu'il s'y est accroché jusqu'à la toute fin.Nous tenons à remercier le département des soins palliatifs du CHUM. Vous avez permis que cette finale se fasse plus doucement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.Parents et amis sont attendus pour un dernier hommage au Complexe funéraire Urgel Bourgie, situé au 6700 rue Beaubien Est, Montréal, le jeudi 29 juin prochain de 18h à 21h.