Georges Laraque: «Mes parents ne voulaient plus que je joue au hockey»

NASHVILLE | La vie n’était pas de tout repos pour les enfants de couleurs qui désiraient jouer au hockey dans les années 1980 et 1990. Georges Laraque en sait quelque chose.

Le petit gars de Montréal qui souhaitait profiter de sa passion sur les patinoires a eu à faire face à sa part d’obstacle.

«Je me faisais traiter de n*** tous les jours à l’aréna. C’était insupportable. Mes parents ne voulaient plus que je joue au hockey. Ils disaient que c’était un environnement dangereux pour un enfant. Ça démontre à quel point c’était grave», a raconté Laraque.

Doté d’une force de caractère hors du commun, Laraque a persévéré jusqu’à jouer 695 matchs dans la LNH avec les Oilers, les Penguins, les Coyotes et le Canadien. Mais ce n’est pas le cas de tous. Plusieurs jeunes issus des minorités ont préféré abandonner.

Photo d'archives, Agence QMI

Heureusement, le hockey, comme le reste de la société, a fait des pas de géants à niveau. Mais il reste encore du chemin à faire. C’est la raison pour laquelle la LNH et son association des joueurs ont profité de la semaine du repêchage pour lancer la Coalition des joueurs pour l’inclusion.

Présidée par Anson Carter et P.K. Subban, la coalition a pour mandat de mettre sur pied des événements, de créer des campagnes de sensibilisation et d’offrir du soutien aux joueurs et joueuses de hockey qui seraient victimes de propos racistes ou homophobes.

«On a créé des programmes, a raconté Laraque. On offre une formation de sensibilisation pour toutes les recrues qui arrivent dans la LNH. On a des ateliers pour les arbitres où on les informe sur la façon de réagir aux propos racistes.»

Drôle de timing

Toutefois, le lancement de cette coalition arrive à un bien drôle de moment. La semaine dernière, Gary Bettman a annoncé que la LNH mettait fin à ses soirées de la fierté au cours desquelles les joueurs devaient porter des chandails aux couleurs de l’arc-en-ciel en appui à la cause LGBTQ+.

Une décision qui est le résultat de toutes les distractions causées par ceux qui ont refusé de le porter. Certains évoquaient des motifs politiques, d’autres des motifs religieux.

«Ce n’est pas parce qu’on arrête les chandails qu’on arrête le mouvement, a insisté Laraque. Certains joueurs n’étaient pas à l’aise. Quand tu crées un programme, il ne faut pas que les joueurs sentent que ça leur est imposé.»

Capture d'écran TVA Sports

Parfois, cependant, comme dans le cas des frères Staal, on peut se demander si le motif religieux invoqué n’était pas un peu tiré par les cheveux. D’autant plus qu’Eric, à l’époque où il jouait pour le Canadien, avait accepté de porter le chandail.

«Je comprends que ces combats-là, ce n’est pas tout le monde qui peut les livrer, a-t-il poursuivi. Tout le monde est libre de penser ce qu’il veut. Je ne les juge pas. Qu’on soit d’accord ou pas. Si on dit que le hockey est pour tout le monde, il faut laisser les gens libres de leur choix.»

Et si un joueur refusait de porter un chandail semblable pour une soirée en hommage au mois de l’histoire des Noirs, aurait-il la même réflexion?

«Ce n’est pas du tout la même chose, a martelé Laraque. Aucun joueur ne pourrait dire qu’il ne le met pas pour des raisons religieuses. Ce qui est religieux, on ne peut pas avoir d’opinion par rapport à ça.»