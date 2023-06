Il transmet le VIH à des partenaires intimes: un Montréalais échoue à renier sa culpabilité afin de rester au pays

Un Montréalais coupable de négligence criminelle pour avoir transmis le VIH à des partenaires a échoué à renier sa culpabilité pour éviter la déportation, malgré ses excuses inventées et sa tentative de jeter le blâme sur son avocat.

« Son témoignage à l’effet qu’il ignorait les conséquences [...] sur son statut au Canada n’est pas crédible. Il les connaissait, et ce, depuis un certain temps », a affirmé le juge Yves Paradis en déboutant Alfredo José dans les derniers jours au palais de justice de Montréal.

José, un résident permanent de 59 ans, a ainsi diminué ses chances de poursuivre sa vie au Québec. En fait, il est pratiquement assuré d’être expulsé du pays, une fois qu’il aura purgé sa sentence pour sa négligence criminelle qui a détruit la vie de deux femmes à qui il a transmis le VIH.

Accusations réduites

Selon les faits présentés à la cour, José avait transmis le virus à une première partenaire en 2008, à la suite d’une relation sexuelle durant laquelle l’accusé avait gardé le silence sur sa condition. Puis, sept ans plus tard, il a refait le coup à une autre femme sans l’aviser qu’il était porteur du virus.

José avait finalement été accusé d’agressions sexuelles graves, mais son avocat Mike Jr Boudreau avait réussi à réduire les accusations, si bien que son client avait finalement reconnu de la négligence criminelle causant des lésions corporelles.

« Le VIH est incontestablement une maladie grave qui met la vie en danger », a rappelé le juge dans sa décision.

Plein d’excuses

Or, compte tenu de la gravité de l’accusation et comme il n’est pas citoyen canadien, José sera déporté. Et de toute évidence, il n’est pas enchanté par cette éventualité puisque depuis trois ans, il a tout fait pour retirer son plaidoyer de culpabilité.

Ainsi, il a plaidé l’obstacle de la langue même s’il communique en français avec ses proches. Il a ensuite prétendu qu’il comprenait mal les accusations, puis qu’il avait un enregistrement le disculpant même s’il ne le retrouve pas. Il a ensuite tenté de faire passer son avocat pour un incompétent, tout en disant qu’il ignorait qu’en plaidant coupable, il serait expulsé du pays.

Et pour mettre toutes les chances de son côté, il a tenté de faire croire qu’au moment de reconnaitre ses torts, ses capacités cognitives étaient diminuées en raison de la pression qu’il ressentait.

« Son témoignage n’est pas crédible », a finalement tranché le juge, en déboutant José sur chacune de ses prétentions et en maintenant sa culpabilité.

José reviendra à la cour prochainement, pour les plaidoiries sur la peine qu’il devra purger avant d’être déporté.