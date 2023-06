Inflation: premier ralentissement de la croissance depuis juin 2021

La hausse des produits d’épicerie et du coût de l’intérêt hypothécaire ont de nouveau contribué à faire grimper l’inflation, d’une année à l’autre en mai 2023, mais à un rythme plus faible, selon les dernières données de Statistique Canada publiées mardi.

• À lire aussi: Pour réduire les prix des aliments, il faut plus d’épiciers

• À lire aussi: La nouvelle taxe carbone pourrait coûter 436$ par famille québécoise d’ici 2030

• À lire aussi: Le pouvoir d’achat diminue pour les moins nantis en raison de l'inflation

L'Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,4 % d'une année à l'autre en mai, après avoir progressé de 4,4 % en avril. Il s'agit de la plus faible hausse depuis juin 2021, a noté Statistique Canada.

Le ralentissement de la croissance est en partie attribuable à la baisse des prix de l'essence (-18,3 %) d'une année à l'autre.

L’épicerie toujours aussi chère

Les données montrent que les Canadiens ont déboursé davantage pour le coût de l'intérêt hypothécaire en mai (+29,9 %) par rapport à mai 2022, sous l'effet d'une hausse du nombre de prêts hypothécaires obtenus ou renouvelés à des taux d'intérêt plus élevés.

Du côté du panier d’épicerie, les prix ont augmenté de 9 %, d’une année à l’autre en mai. «Cette augmentation représente toujours plus du double du taux d'inflation globale, et elle est presque inchangée par rapport à la hausse de 9,1 % enregistrée en avril», a-t-il été précisé.

Les produits d'épicerie qui ont affiché les hausses les plus prononcées d'une année à l'autre sont les graisses et huiles comestibles (+20,3 %), les produits de boulangerie (+15 %) et les produits céréaliers (+13,6 %).

Selon Statistique Canada, la croissance des prix a ralenti dans toutes les provinces en mai par rapport à avril. Celles de l'Atlantique ont affiché un ralentissement plus important.

Au Québec, le taux d’inflation a atteint 4 % d’une année à l’autre en mai, en hausse de 0,7 % entre avril et mai.