«Je suis tellement tanné» : Un père de famille doit réduire ses heures de travail à cause des retards du REM

Un père de famille de Deux-Montagnes a dû réduire ses heures de travail afin de pouvoir aller porter sa fille à la garderie car la mise en fonction du REM se fait tarder depuis un an.

«Je suis tellement tanné. J’utilisais le train avant parce que j’ai bâti ma vie autour de celui-ci. Je n’aime pas conduire la voiture», confie Stefan Bracher, 41 ans.

Ce dernier a été obligé de commencer le travail plus tard et de finir plus tôt pour avoir le temps d’aller porter et chercher sa fille à la garderie à Montréal, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, depuis qu’il ne peut plus prendre le train à la gare Grand-Moulin qui est située tout près de chez lui.

Qu’il prenne sa voiture ou les navettes d’atténuation mises en place pendant les travaux, M. Bracher perd un temps fou dans le trafic, ce qui l’exaspère

Il avait d’abord pu compter sur le télétravail engendré par la pandémie, puis sur un congé de paternité, pour éviter de devoir aller en ville, mais il a été rattrapé depuis un an par la longueur des travaux du REM qui ont subi de nombreux reports sur la ligne Deux-Montagnes.

«À date, ils ont brisé toutes leurs promesses d’ouverture, alors je n’y crois pas que ça va être ouvert au complet en 2024. On est à un moment qu’on arrête de croire que ça ouvrir à moment donné et on commence à s’arranger autrement.»