Juste pour rire propose avec «Hair» une comédie musicale sexy, assumée et franchement réussie

Après avoir monté les Annie, Mamma Mia!, Mary Poppins et autres Footloose, Juste pour rire rompt avec sa tradition avec Hair, une nouvelle comédie musicale crue, audacieuse et décoiffante. Et le résultat, porté par des interprètes de grand talent, se prend comme une bouffée d’air frais.

La première de la comédie musicale a pris une tournure pour le moins inattendue, lundi soir, lorsqu’une panne de courant est venue interrompre le deuxième acte. Ce problème technique allait-il amputer le spectacle de sa finale? C’est ce qu’on a d’abord cru lorsque le personnel du Théâtre St-Denis a procédé à l’évacuation des lieus après plusieurs minutes de pénombre.

Mais quelques instants plus tard, l’électricité a regagné la salle, permettant à la troupe de conclure le programme de la soirée, après une pause forcée d’une vingtaine de minutes.

Aussi potentiellement catastrophique qu’il soit, on doit avouer que cet événement cadrait parfaitement avec Hair, une comédie musicale qui appelle à une certaine désinvolture et dont l’exécution se veut expérimentale et, avouons-le, délibérément brouillonne. Le spectacle se veut d’ailleurs une immersion dans le quotidien de jeunes hippies à la fin des années 1960, leur revendications – incluant l’amour libre, la paix et la tolérance – faisant office de fil conducteur, bien plus que de trame narrative cohérente.

Drogues et nudité

En début de programme, les interprètes du spectacle traversent la salle pour monter sur scène, déambulant longuement dans les allées [faux] joint à la main le temps de saluer le public et installer l’ambiance. Déjà, le ton est donné. On en rajoute dès le premier numéro avec moult gags sous la ceinture et de la nudité, histoire d’afficher parfaitement les couleurs du spectacle. Car oui, Hair, c’est cru. C’est libidineux, suggestif et provocateur.

Le spectacle est d’ailleurs destiné à un public âgé de 13 ans et plus, une indication qui ne doit pas être prise à la légère: car si la nudité – parfois frontale, qui plus est – vient s’immiscer dans l’intrigue une poignée de fois, les personnages sur scène font l’apologie, entre autres, de l’amour libre, de la drogue, du triolisme et de la sodomie.

Bref, on est ici à des lieues d’Annie et ses innocentes orphelines, comédie musicale présentée l’été dernier dans le cadre de ce même festival. Un certain niveau de maturité est donc nécessaire pour bien cerner – et apprécier – Hair à sa juste valeur.

Écoutez la chronique de Marianne Bessette journaliste à la recherche via QUB radio :

Du talent à revendre

Moins accessible que certaines offrandes passées de Juste pour rire, Hair n’est toutefois pas moins divertissante, ni réussie. Car il y a du talent au pouce carré sur la scène du Théâtre St-Denis où évoluent plus d’une trentaine d’artistes à chaque représentation.

Parmi ceux-ci, Kevin Houle brille particulièrement fort dans la peau d’un George Berger délicieusement cabotin et parfaitement investi. Le comédien – également chanteur et danseur hors pair – tient fermement les rênes du spectacle, faisant encore une fois preuve d’un talent incommensurable. Philippe Touzel revient quant à lui sur nos scènes dans une forme tout aussi exemplaire, fort de l’expérience acquise sur les scènes de France au cours des quatre dernières années.

À leurs côtés, Éléonore Lagacé et Sarah-Maude Desgagnés épatent tout autant avec leurs prouesses vocales seyant parfaitement les Aquarius et Let the Sunshine In, pièces maîtresses du spectacle. Mentions spéciales, également, à la mise en scène imagée et inventive de Serge Denoncourt et aux chorégraphies époustouflantes signées Wynn Holmes.

Hair a donc beau être un spectacle plus dense que ce à quoi Juste pour rire nous a habitués, il prouve hors de tout doute que les Québécois sont prêts à des oeuvres musicales plus épineuses, voire controversées, qui divertissent autant qu’elles font réfléchir. On sort donc de ce spectacle décoiffé, diverti, et surtout, empli d’une soif de vivre.

Et on sait qu’on en fredonnera les airs pendant encore plusieurs jours.;