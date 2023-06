Justin Trudeau va jouer la carte Trump

On ne sait pas encore si la prochaine élection fédérale au Canada aura lieu avant ou après la campagne présidentielle américaine en 2024, mais on sait déjà que Justin Trudeau va tenter de profiter du retour à l'avant-scène de Donald Trump.

Au cours des dernières années, Justin Trudeau n’a pas hésité à faire peur aux Canadiens en brandissant l’épouvantail de Donald Trump. Ça lui permettait d’enfiler son costume de Capitaine Canada.

De plus, pour définir son opposant principal, Pierre Poilievre, le chef libéral n’hésitera pas à faire des liens avec l’ancien président américain.

Nouvelle cheffe de la diplomatie

Lorsque Donald Trump a pris le contrôle de la Maison-Blanche au début de 2017, Justin Trudeau a nommé Chrystia Freeland comme ministre des Affaires étrangères.

Clairement, ce changement de garde à la diplomatie canadienne était une réaction à l’élection du nouveau président.

Habilement, on a vu comment l’équipe Trudeau a su tirer à son avantage les renégociations de l’Accord de libre-échange nord-américain. Les attentes étaient tellement basses.

On devait tout perdre contre Donald Trump. Ainsi, Mme Freeland est passée pour une héroïne.

Aujourd’hui, six années plus tard, le gouvernement Trudeau n’a pas la même aura sur la scène internationale. On ne sent pas que le Canada joue un rôle d’avant-plan dans les dossiers chauds aux quatre coins du globe, et la mollesse envers la Chine nous laisse sur notre appétit par rapport à la crédibilité que nous avons devant nos alliés comme les États-Unis.

Avant de jouer la carte Trump

C’est clair que Donald Trump sera au cœur des stratégies des libéraux. Les comparaisons entre Pierre Poilievre et Trump seront monnaie courante avant et pendant la prochaine campagne.

Mais, avant de jouer la carte Trump, Justin Trudeau doit mettre sur la table d’autres éléments de son jeu.

Ça devrait commencer par une enquête publique sur l’ingérence chinoise, suivie d’un remaniement de son cabinet et peut-être de la prorogation de la session.

C’est un passage presque obligatoire pour le chef libéral. Il ne peut pas poursuivre sur la voie actuelle.

Justin Trudeau a sans doute hâte de parler de Donald Trump, mais avant il devra brasser ses cartes.