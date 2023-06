Laurentides: un suspect arrêté et quatre armes saisies à Labelle

Un homme de 54 ans a été arrêté, et quatre armes et des stupéfiants ont été saisis lors de perquisitions opérées par la Sûreté du Québec dans la municipalité de Labelle, dans les Laurentides.

Les perquisitions ont été effectuées vendredi dans une résidence et un commerce de la rue du Pont, a indiqué mardi la Sûreté du Québec (SQ), qui précise que l’opération découle d’une enquête approfondie.

Le suspect a été libéré avec promesse de comparaître prochainement au palais de justice de Saint-Jérôme, où il risque de faire face à des accusations en matière de stupéfiants.

Outre les quatre armes, les policiers de la SQ ont saisi plus de 290 comprimés de méthamphétamines, plus de 50 grammes de cocaïne et plus de 11 000$ lors de cette opération.