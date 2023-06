LNH: une mystérieuse transaction conclue par les Flyers et les Blues

Les Blues de St. Louis ont bel et bien mis la main sur l’attaquant Kevin Hayes des Flyers de Philadelphie, cédant en retour un choix de sixième tour au repêchage de 2024.

Selon le journaliste Frank Seravalli, l’ancienne équipe du joueur d’avant paiera la moitié de son salaire dans les trois dernières années de son contrat. Le hockeyeur de 31 ans touchera plus de 7 millions $ annuellement, comme c’est le cas depuis 2019-2020.

À lire aussi: LNH: Maxime Comtois disponible pour tous dès samedi?

À lire aussi: Les Bruins dévoilent un nouveau chandail

À lire aussi: Auston Matthews: des propos rassurants

Toutefois, la transaction pourrait dissimuler des développements ultérieurs; l'expert hockey de la chaîne NHL Network Kevin Weekes a rapporté qu'un autre élément pourrait éventuellement s’ajouter. Or, la semaine passée, les deux organisations concernées auraient discuté du cas de l’arrière des Blues Torey Krug, selon des informations émises par le magazine «The Hockey News». Le vétéran aurait aussi refusé de lever sa clause de non-échange, faisant avorter un projet de transfert.

Hayes a récolté 18 buts et 36 mentions d’aide pour 54 points en 81 affrontements pendant le plus récent calendrier régulier. L’ancien des Rangers de New York et des Jets de Winnipeg a disputé quatre saisons dans l’est de la Pennsylvanie. Il compte deux productions de 20 filets ou plus en carrière.