Négos du secteur public: le risque d’une grève à l’automne est «très sérieux», disent les syndicats

Insatisfaits du déroulement des négociations avec le gouvernement, les syndicats disent avoir «toutes les raisons de croire» qu’il y aura une grève de 420 000 employés du secteur public cet automne.

«Il va vraiment falloir que le gouvernement Legault comprenne que là, on est sérieux (...). Ce n’est pas un souhait, mais avec les indices qu’on a jusqu’à maintenant, à moins d’un revirement extraordinaire, je pense qu’on a toutes les raisons de croire qu’on va dès l’automne augmenter les moyens de pression», a lancé la présidente de la FTQ, Magali Picard, lors d’une conférence de presse du Front commun intersyndical, mardi matin, à Montréal.

Les syndicats ont en effet reçu le mandat de leurs membres de préparer un scénario de grève en vue de l’automne prochain. «Ça va être une stratégie nationale», a prévenu François Enault, premier vice-président de la CSN. «Si les membres décident de donner des mandats, c’est 420 000 membres qui sortiront en grève si on est mandaté là-dessus.»

«Mais ce n’est pas le but recherché, a assuré le président de la CSN, Éric Gingras. Le but, c’est d’avoir une entente dans les prochaines semaines.»

Toutefois, ce but parait lointain aux yeux des chefs syndicaux, qui déplorent que les négociations «n’avancent pas» et que le gouvernement fasse sourde oreille à leurs demandes.

Sur le plan salarial, le Front commun revendique une hausse de salaire de 100$ par semaine pour tous les travailleurs du secteur public pour 2023, puis une indexation annuelle des salaires basée sur l’indice des prix à la consommation.

De son côté, le gouvernement maintient son offre initiale d’une hausse salariale de 9% sur cinq ans, ont fait valoir les chefs syndicaux.

Quand une journaliste lui a demandé pourquoi selon lui le gouvernement est aussi réfractaire à acquiescer aux demandes des syndicats, Éric Gingras a répondu que Québec négocie avec les mêmes stratégies que par le passé, quand les employés de la fonction publique avaient d’excellentes conditions de travail.

«Mais ce n’est plus ça, a-t-il déploré. On n’attire pas [les employés], on ne [les] garde pas, les salaires ne sont plus compétitifs.»

Puis, François Enault a ajouté que le gouvernement travaille activement à la privatisation des services, et que la dévalorisation du secteur public est une de ses stratégies pour y parvenir.

«Ce n’est pas pour rien que certaines personnes se font inviter à de la chasse au faisan sur une île privée, a-t-il lancé. C’est parce que c’est le privé qui est là. C’est la face cachée de ce gouvernement-là, la privatisation du secteur public, et c’est pour ça qu’ils ne nous donnent rien et qu’ils ne veulent pas que ça fonctionne présentement.»