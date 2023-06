Olivia Rodrigo annonce la date de sortie de son nouvel album

Olivia Rodrigo sortira son nouvel album, Guts, à la rentrée !

Lundi, la chanteuse de Drivers Licence a partagé la nouvelle très attendue sur Instagram. « Mon deuxième album GUTS sort le 8 septembre. Je suis tellement fière de ce disque et j'ai hâte de le partager avec vous tous ! », a-t-elle écrit à côté d'une image de la pochette du disque.

Guts a été enregistré avec le musicien et producteur Daniel Nigro, qui a également travaillé sur son premier album de 2021, Sour. Abordant la création du disque, la star de 20 ans a écrit dans ses Stories Instagram : « Tout excitée par ce nouvel album et ce nouveau chapitre. Je ne peux pas vous remercier assez pour votre soutien et votre enthousiasme. Faire cet album a été très intimidant, très amusant, et très épanouissant. J'ai hâte qu'il soit le vôtre. À tous les bons moments à venir. »

Le premier single du nouvel album d'Olivia Rodrigo, Vampire, qui a été annoncé ce mois-ci, devrait sortir le 30 juin.