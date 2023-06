Paris sportifs : les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 28 juin qui valent le détour.

Baseball : Reds de Cincinnati c. Orioles de Baltimore

Getty Images via AFP

Les Reds de Cincinnati ont connu une séquence de 12 victoires consécutives du 10 au 23 juin dernier. Il s’agissait de la plus longue séquence du genre pour l'équipe de Cincinnati en 66 ans. La formation de l’Ohio qui a connu un début de saison misérable s’est bien reprise lors de ce passage en accumulant les triomphes. Cependant, les Reds ont frappé un mur en subissant la défaite à leurs trois derniers rendez-vous. Par contre, Cincinnati a la chance d’avoir dans ses rangs le jeune Elly De La Cruz qui est tout feu tout flamme depuis ses débuts avec cette équipe le 6 juin dernier. L’athlète de 21 ans à une moyenne au bâton de .315 et il a frappé trois longues balles en 18 parties. Le dominicain a également réussi un carrousel lors du match de vendredi contre les Braves d’Atlanta. De plus, le vétéran Joey Votto rend de précieux services à l’offensive de son équipe. Le Canadien a frappé trois circuits en six matchs depuis son retour au jeu.

Prédiction : Victoire des Reds de Cincinnati - 2,45

Tennis : Stefanos Tsitsipas c. Yannick Hanfmann

AFP

Stefanos Tsitsipas (cinquième joueur au monde) connaît une saison en dent de scie. Même s’il a une fiche de 32-11, le Grec n’a toujours pas remporté de tournois cette saison. Il a connu beaucoup de difficultés lors du Tournoi de Stuttgart en Allemagne en s’inclinant en trois manches contre le 49e joueur au monde Richard Gasquet. Cependant, il se mesurera à Yannick Hanfmann (49e raquette mondiale) qui a un dossier de 45-44 en carrière. Il peut s’agir d’un bon moment pour Tsitsipas de reprendre confiance et ainsi remporter son premier sacre cette saison à l’approche du tournoi de Wimbledon.

Prédiction : Victoire de Stefanos Tsitsipas en deux manches - 2,76

Tennis : Iga Swiatek c. Jil Teichmann

AFP

Iga Swiatek (numéro un mondial) est tout simplement dominante. La Polonaise a participé à cinq finales cette saison et elle en a remporté trois sur une possibilité de cinq. De plus, l’athlète de 22 ans a remporté les Internationaux de France le 10 juin dernier. Elle affronte Jil Teichmann (125e au monde) qui n’est pas à son meilleur. La Suisse a déjà atteint le 21e rang mondial en 2022, mais elle n'y est pas retournée depuis.

Prédiction : Victoire de Iga Swiatek en deux manches - 1,24