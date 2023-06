Philippines: plus de 1000 étrangers forcés de travailler pour un casino en ligne

La police philippine a annoncé mardi avoir secouru plus d'un millier de ressortissants étrangers qui auraient été forcés de travailler pour un casino en ligne à Manille.

Des ressortissants chinois, vietnamiens, singapouriens et malaisiens figurent parmi les personnes qui se trouvaient dans les bâtiments de la capitale visés par une opération de police dans la nuit de lundi à mardi.

Les forces de l'ordre ont indiqué que ces victimes présumées avaient accepté des offres d'emploi publiées sur Facebook pour travailler aux Philippines en tant qu’«assistants dans le domaine des jeux en ligne».

La communauté internationale s'inquiète du nombre croissant d'escroqueries sur internet dans la région Asie-Pacifique. Les victimes se retrouvent notamment contraintes de promouvoir de pseudo-investissements dans des cryptomonnaies.

Des journalistes de l'AFP présents sur place mardi ont vu deux bus et deux fourgons de police garés à l'extérieur des bâtiments où s'est déroulée l'opération.

«Il s'agit d'abord d'un cas de trafic d'êtres humains», a déclaré à la presse Michelle Sabino, porte-parole du groupe de lutte contre la cybercriminalité au sein de la police nationale philippine.

«Tout fera l'objet d'une enquête», a-t-elle ajouté, y compris la question de savoir si ces travailleurs étaient impliqués dans des extorsions d'argent en ligne.

En mai, les autorités philippines sont venues en aide à plus d'un millier de personnes originaires de plusieurs pays asiatiques qui étaient retenues captives et forcées de participer à des escroqueries en ligne ciblant des victimes en Europe, aux États-Unis et au Canada.