Pierre-Luc Dubois a parlé au Canadien mais les Kings le voulaient davantage

NASHVILLE | Après des mois de spéculations, ce sont finalement les Kings de Los Angeles, et non le Canadien de Montréal, qui ont remporté le derby Pierre-Luc Dubois.

Les Kings ont envoyé Gabriel Vilardi, Alex Iafallo, Rasmus Kupari ainsi qu’un choix de deuxième ronde en 2024 aux Jets en retour de Dubois à qui ils ont ensuite fait signer un contrat de huit ans qui lui rapportera 8,5M$ annuellement.

Partisans du Canadien de Montréal, sachez que Pierre-Luc Dubois n’a pas utilisé votre équipe favorite pour faire monter les enchères. Le hockeyeur québécois a cru jusqu’à la dernière minute à la possibilité de rejoindre le Tricolore, mais, à la fin, ce sont les Kings de Los Angeles qui le voulaient davantage.

Les rumeurs ont circulé pendant des mois, voulant que Dubois ne voulait pas signer de prolongation de contrat avec les Jets de Winnipeg puisqu’il avait l’intention de rejoindre le Canadien de Montréal. Ce bout était en partie vrai, à la lumière de ce que le joueur de centre de 25 ans a raconté mardi.

Mais le Tricolore n’était pas la seule équipe sur la liste de Dubois.

«Quand on a parlé à Winnipeg de nos intentions de ne pas resigner, il y avait quelques équipes qui nous intéressaient. On savait qu’il y aurait la masse salariale et la possibilité de faire un échange ou pas qui entrerait dans le portrait.

«Le Canadien, tout le monde le sait, c’est une équipe qui m’intéressait. On leur avait parlé un peu mais, en bout de ligne, je voulais aller avec l’équipe qui me voulait le plus et c’est le sentiment que j’ai eu avec les Kings. Dès que j’ai eu ce sentiment, que j’ai su leurs intentions et leur plan, pour moi ç’a été un choix facile. On a parlé à Montréal mais j’avais un bon feeling pour les Kings depuis le début et je pense que j’ai pris la bonne décision.»

Des photos qui font jaser

Des photos publiées sur les médias sociaux avaient grandement fait réagir dans les dernières semaines et contribué à alimenter encore plus la machine à rumeurs, qui surchauffait déjà dans le marché montréalais.

La première, celle prise durant le Grand Prix de Montréal en compagnie de Cole Caufield et certains autres clients de l’agent Pat Brisson, dont Trevor Zegras, avait beaucoup fait réagir.

«Pour celle avec Cole, il y avait aussi Zegras et Jack Hughes. Vous savez à quel point Cole est une personne qui a un bon sens de l’humour et il voulait prendre une photo juste de moi mais je lui ai dit que ce n’était pas la meilleure idée», a-t-il expliqué en riant.

Pour l’autre, avec David Savard au Stade Saputo lors d’un match du CF Montréal, Dubois a expliqué qu’il avait payé les billets à toute la famille Savard, qu’il considère comme un frère après l’avoir connu avec les Blue Jackets de Columbus.

Tout ce battage médiatique à son endroit, reconnaît-il, a parfois été dur à gérer.

«Des histoires sortaient et j’étais assis et je ne pouvais pas faire grand-chose. [...] Ç’a été dur pour ma famille et mes amis. Ma mère lisait des histoires et me demandait si c’était vrai. On vit dans un monde où les histoires se répandent rapidement, même si elles sont fausses. J’avais hâte d’arriver à ce moment et je savais qu’en étant patient, ça arriverait.»

Des doutes dissipés

À 25 ans, Dubois en est déjà à une deuxième transaction en carrière. Il avait tout d’abord demandé aux Blue Jackets de Columbus de l’échanger, ce qu’ils avaient fait en janvier 2021, avant de mentionner aux Jets de Winnipeg, deux ans plus tard, qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son entente avec eux.

«On en a parlé pour comprendre les situations dans lesquelles il était. J’ai parlé avec son agent [Pat Brisson] pour avoir leur point de vue. Maintenant, il arrivait à une situation où il pouvait choisir où il voulait aller et on est chanceux que Los Angeles faisait partie de ces destinations», a résumé le directeur général des Kings, Rob Blake.