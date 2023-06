Un OBNL de Sherbrooke signe un partenariat à l’étranger pour développer la quantique

L’organisme à but non lucratif DistriQ, zone innovation quantique, a annoncé mardi un partenariat avec l’incubateur technologique et universitaire français iXcampus pour favoriser l’émergence de talents et d’entrepreneurs dans le domaine quantique.

Outre l’attractivité des talents dans le domaine quantique, le partenariat étalé sur cinq ans vise notamment la recherche de débouchés sur le marché pour les entreprises canadiennes et françaises dans un contexte d'intensification de la compétition internationale.

Les deux partenaires comptent ainsi lancer des projets communs, dont un programme d’accompagnement entrepreneurial dans le domaine quantique et un autre dédié à la formation continue sur l’innovation et la quantique.

«Ce partenariat avec iXcampus nous permet de créer un impact réel et indéniable sur nos écosystèmes respectifs, tout en créant une valeur distinctive», a indiqué dans un communiqué Richard St-Pierre, directeur général de DistriQ, zone d'innovation quantique.

«Nos actions communes contribueront au rayonnement de nos deux régions dans la course aux technologies quantiques», a ajouté de son côté Clara Doly-Tacconi, directrice du développement et des partenariats, se félicitant de la complémentarité des deux écosystèmes.