Un premier départ désastreux d’Alek Manoah

Les Blue Jays de Toronto ont envoyé Alek Manoah dans la Ligue des complexes d’entraînement de la Floride en espérant qu’il y retrouve sa touche.

Le lanceur en a cependant arraché à son premier départ, mardi. Manoah a accordé 10 coups sûrs, dont deux circuits, et 11 points mérités en seulement deux manches et deux tiers au monticule. Il a également concédé deux buts sur balles et retiré trois frappeurs sur des prises.

Insatisfaits de ses performances, les Jays ont rétrogradé Manoah au plus bas échelon possible dans le baseball mineur, en dessous même du niveau A, le 7 juin.

Il connaissait un début de saison catastrophique avec un dossier de 1-7 et une moyenne de points mérités s’élevant à 6,36.

Après avoir profité d’une journée de congé lundi, les Blue Jays reprendront l’action mardi soir au Rogers Centre, lorsqu’ils accueilleront de la visite rare en provenance de San Francisco. Le premier match de la série de trois contre les Giants sera diffusé à compter de 19h à TVA Sports.