Un rêve de gamin et... une pensée pour Derek Aucoin

L’action n’a pas manqué récemment dans le baseball majeur, mais sur une note personnelle, tout s’est résumé principalement à un seul match : celui disputé le 20 juin entre les Mariners de Seattle et les Yankees, à New York.

Le lanceur Gerrit Cole aura une nouvelle fois ébloui les partisans rassemblés au Yankee Stadium. Si cette partie demeure aussi spéciale à mes yeux, c’est toutefois parce qu’elle m’aura permis de réaliser un rêve de gamin.

L’appel était plutôt inattendu, mais j’ai eu l’occasion de remplir le rôle d’analyste, en studio, pour la diffusion de ce match sur les ondes du réseau TVA Sports. Le fait de retrouver mon vieux copain Sylvain Rondeau à la description était sensationnel, mais j’ai aussi beaucoup pensé à un autre ami, parti beaucoup trop tôt : Derek Aucoin.

Souvenir d’un premier match comme analyste de baseball à la télévision - avec @sylvainrondeau et @TVASports pic.twitter.com/oPz7hCRYRV — Benoît Rioux - Journal de Montréal (@benrioux) June 22, 2023

Au Yankee Stadium

C’était tellement symbolique pour moi de réaliser ce vieux rêve lors d’un match présenté au Yankee Stadium puisque c’est à cet endroit mythique que j’avais rencontré Derek, pour la première fois, en avril 2013. Les circonstances de ce rendez-vous magique sont détaillées dans sa biographie «La tête haute», publiée en mars 2020 aux Éditions de l’Homme, un bouquin que j’ai eu le privilège d’écrire en compagnie du gentil géant.

Bref, à partir de cette journée passée dans l’antre des Yankees, Derek Aucoin aura été un véritable guide pour moi, m’encourageant autant dans ma vie personnelle que professionnelle. L’ancien lanceur des Expos, devenu une figure populaire dans les médias québécois, est décédé le 26 décembre 2020, à seulement 50 ans, à la suite d’un cancer du cerveau. Une broche offerte par Expos Fest, représentant un ruban associé à la sensibilisation au cancer de même qu’une balle de baseball, était sur mon veston pendant l’analyse du match. Rien d’un hasard.

La vie est courte

Le métier de journaliste sportif me convient parfaitement, je suis extrêmement choyé de le pratiquer. C’est celui que j’ai choisi, mais il y a toujours eu, pas loin derrière, ce «p’tit cul» de Trois-Pistoles qui rêvait de devenir commentateur sportif. Cet élément figurait sur ma «bucket list», une liste de choses à accomplir avant de mourir que Derek m’avait lui-même conseillée de coucher sur papier. De là-haut, «Big D» devait sourire.

En toute transparence, j’ignore si l’occasion se présentera à nouveau, mais si ça devait être mon unique match dans les fonctions d’analyste de baseball à la télévision, personne ne pourra jamais me l'enlever. La soirée du 20 juin 2023 était pour moi comme jouer un premier match dans le baseball majeur. À partir de là, tu espères naturellement y retourner. Le plus rapidement possible.

Un slogan «Baseballism» dit : la vie est trop courte pour laisser passer des balles rapides en plein centre. Ce sont finalement des mots répétés si souvent par Derek qui doivent conclure ce texte : «reconnaissance et gratitude».

Nos Québécois

TWINS DU MINNESOTA

Edouard Julien répond à l’appel comme frappeur de choix

Inséré au premier rang de la formation offensive des Twins du Minnesota, dans le rôle de frappeur de choix (DH), le Québécois Édouard Julien a frappé deux coups sûrs, dimanche, dans une victoire face aux Tigers de Detroit. Employé de la même façon lundi contre les Braves d’Atlanta, il a encore frappé deux fois en lieu sûr pour hausser sa moyenne au bâton à ,261. Julien compte maintenant 29 coups sûrs, dont quatre circuits, dans le baseball majeur.

LBJEQ

Le Rocket en orbite : 11 victoires de suite

Le Rocket de Coaticook est sur une lancée dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, ayant remporté ses 11 derniers matchs. Au cours du récent week-end, le Rocket a profité d’un séjour à domicile pour vaincre les Voyageurs du Saguenay deux fois dans le cadre d’un programme double. Âgé de 18 ans, le prometteur Deiten Lachance a complété sa journée avec six coups sûrs en autant de présences. Il a ainsi grimpé sa moyenne au bâton à ,352. Jason Bégin, 21 ans, en est un autre qui fait bien pour le Rocket cette saison, avec un rendement de ,405.

REPÊCHAGE

Elliot Cadieux-Lanoue est un lanceur gaucher à surveiller

Le lanceur gaucher Elliot Cadieux-Lanoue offre de bons arguments aux organisations qui songeraient à le repêcher, le mois prochain. Évoluant présentement aux États-Unis avec la formation D-Backs Elite 17U, le jeune homme de Saint-Pie a lancé cinq manches sans donner un seul coup sûr à l’adversaire, la semaine dernière, lors d’un tournoi en Indiana. L’athlète de 17 ans a par ailleurs réussi 11 retraits au bâton durant sa présence au monticule. En plus d’être éligible au prochain repêchage, prévu du 9 au 11 juillet, Cadieux-Lanoue conserve également l’option d’évoluer, à l’automne, avec l’Université d’Iowa, dans la NCAA.