Une fusion est envisagée entre Postmedia et le Toronto Star

Deux importantes entreprises médiatiques du Canada, Postmedia, propriétaire du Toronto Sun, et Nordstar, qui publie notamment le Toronto Star, sont en pourparlers pour une éventuelle fusion.

C’est ce que rapporte le «Toronto Sun». Selon le quotidien de la Ville Reine, la société fusionnée serait détenue et contrôlée conjointement par Nordstar et les actionnaires existants de Postmedia. Chacune des entités aurait un droit de vote de 50 % dans la société. Sur le plan économique, Postmedia pourrait toutefois détenir 56% de la société contre 44 % pour Nordstar.

L’homme d’affaires, Jordan Bitove, conserverait une participation de 65 % dans le Toronto Star, qui deviendrait une société distincte, advenant une fusion.

«La viabilité de l'industrie de la presse au Canada est extrêmement menacée, en particulier dans les petites villes et communautés qui sont importantes pour ce pays », a indiqué Jordan Bitove dans un communiqué. En mettant en commun les ressources et en travaillant en collaboration, nous pouvons faire en sorte que davantage de Canadiens aient accès à un journalisme de confiance et à des reportages de qualité.»

Rappelons que Postmedia est aussi propriétaire du National Post, de la Montreal Gazette, du Ottawa Citizen et du Vancouver Sun.