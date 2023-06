Une pluie qui va aider, mais qui ne mettra pas fin aux feux de forêt

La pluie qui s’abat depuis lundi en Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-Québec pourra donner un moment de répit aux pompiers qui luttent contre les feux de forêt, mais ne signe pas leur fin pour autant.

Les précipitations devraient durer jusqu’à la journée de mercredi pour ces régions, où jusqu’à 25 mm de pluie sont parfois attendus, selon Environnement Canada.

La pluie va ainsi permettre de faire baisser les incendies dans certains secteurs et ouvrir la voie aux soldats du feu pour aller combattre les brasiers dans des secteurs inaccessibles jusqu’à tout récemment, selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

«Si la pluie tombe en quantité suffisante, ça permet aux effectifs de la SOPFEU d’intensifier le travail directement sur le terrain pour éviter que les incendies ne reprennent une fois le temps sec de retour», a expliqué Katia Petit, sous-ministre à la sécurité civile, lors d’un point de presse mardi matin.

Les feux sont tout de même encore très présents dans les secteurs de Lebel-sur-Quévillon, Senneterre, Normétal ou encore Chibougamau.

Au total, la SOPFEU recensait 114 incendies en matinée, dont 77 en zone intensive et 28 qui ne sont toujours pas maîtrisés.

«Nos équipes feront le maximum avant le retour du beau temps afin d’éviter le plus possible un retour à la situation actuelle», a assuré Julie Coupal, directrice générale adjointe SOPFEU. «Mais les incendies sont gros et la tâche est colossale.»

Avec près de 1300 effectifs sur le front, la SOPFEU attend encore le renfort de pompiers sud-coréens qui doivent arriver dimanche. L’organisation est également en attente d’une prolongation de l’aide offerte par les Forces armées canadiennes.

Plus tôt en journée, la France a également annoncé qu’un second contingent de 120 pompiers arriverait mercredi à Québec pour prêter main-forte. Ils prendront la relève des 109 soldats du feu qui étaient arrivés de l’Hexagone au début du mois.