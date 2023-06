Vague d’abandons d'animaux de compagnies sans précédent à cause de la crise du logement

Près de 230 animaux de compagnies de plus ont été abandonnés par rapport à l’an passé, déplore la SPCA, qui craint une vague sans précédent au 1er juillet alors que les déménagements sont la principale cause des abandons.

«Tous les jours, on a des animaux abandonnés à cause des déménagements parce qu’il manque de logements abordables qui acceptent les animaux», regrette Laurence Massé, directrice adjointe de la Société protectrice des animaux de Montréal (SPCA).

Dans les trois derniers mois, la SPCA a traité jusqu’à 255 appels par jour, indique l’organisme qui estime avoir recueilli près de 150 chats et 80 chiens de plus que lors de l’année passée. Actuellement, déjà près de 600 animaux attendent de trouver leur famille pour la vie.

Photo fournie par la SPCA

«On s’attendait à une hausse des abandons, mais on ne s’attendait pas à une hausse plus forte que l’an passé. On s’est rendu compte que l’inflation y est aussi pour beaucoup, même si la raison principale reste les problèmes de logement», affirme Mme Massé.

Vacances

Si les abandons sont en recrudescence les semaines qui précèdent le 1er juillet et la date fatidique des déménagements, Mme Massé craint qu’ils ne fassent qu’augmenter tout au long de l’été.

C’est que de nombreuses personnes abandonnent leur animal de compagnie lorsqu’elles partent en vacances, n’ayant généralement trouvé personne pour le garder.

«Il y a quelques semaines, nous avons accueilli un chien de deux ans qui a été abandonné parce que son maître partait en voyage pendant un mois et n’avait pas trouvé personne pour le surveiller», explique Mme Massé.

La directrice adjointe de l’organisme montréalais rappelle qu’il faut réfléchir à tout cela avant de prendre un compagnon à quatre pattes.

Programmes

Pour éviter au maximum les abandons, la SPCA a mis sur pied de nombreux programmes pour venir en aide aux propriétaires.

Photo fournie par la SPCA

«On a une équipe de plus de 15 comportementalistes pour donner des trucs aux gardiens qui ont des animaux avec des problèmes de comportements. On a aussi une banque alimentaire pour aider les gens qui n’ont pas assez d’argent pour nourrir leur animal et qui penseraient à l’abandonner», affirme Mme Massé.