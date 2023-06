Votre enfant dit qu’il est un chien? Jappez!

Je ne veux pas me péter les bretelles et vous dire « Je vous l’avais dit », mais...

Je vous l’avais dit.

S’il suffit qu’un homme dise qu’il se sent femme en dedans pour être officiellement reconnu comme une femme, sans passer sous le bistouri ni même suivre une thérapie hormonale, alors bientôt, rien n’empêchera des Blancs de dire qu’ils se sentent Noirs ou des êtres humains de dire qu’ils se sentent animaux.

Eh bien, c’est arrivé.

On est rendu là.

WOUF WOUF

Au Royaume-Uni, des enfants disent à leurs profs qu’ils sont des animaux.

Un dit qu’il est un chat, un autre un chien, un autre un cheval.

Et il y en a même un qui dit qu’il est un dinosaure.

Oui, je sais, vous allez me dire qu’on a dit il y a peu de temps qu’une école canadienne avait mis des litières à la disposition de ses élèves qui s’identifiaient comme chats, et que tout ça était une rumeur, une fausse nouvelle, montée de toutes pièces par des antiwokes.

Vous avez raison.

Mais là, c’est vrai.

Tous les médias britanniques ont traité de l’affaire.

Des profs sont confrontés à des enfants qui disent qu’ils sont des animaux.

Il y a même un de ces élèves qui miaule quand il se fait questionner par son prof !

« Combien font 3 fois 5, William ?

— Miaou, miaou... »

Et ils ne font pas ça pour se foutre de la gueule des profs, non. Ils sont « sincères ».

Ils « sentent » qu’ils sont des animaux, et veulent être traités de la sorte.

Et les profs ne savent plus comment réagir.

Après tout, on est dans la « culture du ressenti », alors... Qui sont-ils pour juger du « ressenti » de quelqu’un ?

Si l’enfant « se sent » comme ça, il « se sent » comme ça, non ?

On ne peut pas le rabrouer !

Si on peut changer de sexe en un claquement de doigts, pourquoi ne pourrait-on pas changer de race ou d’espèce ?

Si un homme qui mesure 6 pieds 4 et qui ressemble à Mad Dog Vachon peut être transféré dans une prison pour femmes ou participer à un tournoi de ballon-chasseur féminin, pourquoi un enfant ne pourrait-il pas passer ses vacances dans un chenil ?

S’OUVRIR À LA DIVERSITÉ

Dans une école du comté de Sussex, en Angleterre, une élève a osé dire qu’il n’existait que deux genres et qu’une fille ne pouvait pas dire qu’elle était un animal.

Elle s’est fait engueuler comme du poisson pourri par son prof.

L’élève a enregistré sa confrontation avec son enseignant. Ça dure 4 minutes. On peut l’entendre sur internet.

C’est ahurissant.

« Tu as besoin d’une bonne conversation sur l’importance de s’ouvrir à la diversité, de lui dire son prof. Comment oses-tu remettre en question le ressenti de ta compagne de classe ? Comment peux-tu questionner son identité ?

— Si je dois respecter son opinion, je ne vois pas pourquoi elle ne devrait pas respecter la mienne », de répondre avec assurance la jeune fille...

Eh bien non.

Dire qu’on se sent « cheval » est une opinion respectable.

Mais dire qu’un être humain n’est pas un animal est une insulte.

Bienvenue en 2023.