Will Smith et Ryan Leonard: deux candidats pour le CH avec le 5e choix

NASHVILLE | Il y avait un soleil de plomb et la musique country résonnait de la célèbre rue Broadway pour la rencontre avec les meilleurs espoirs du repêchage. Malgré le bruit ambiant et la chaleur, Will Smith et Ryan Leonard n’ont pas dérogé de leur plan, celui de garder le mystère quant à leur rang de sélection.

Smith et Leonard, deux attaquants du programme américain des moins de 18 ans, représentent de sérieux candidats pour le Canadien avec le cinquième choix au total.

«J’ai probablement une idée dans ma tête du chandail que j’enfilerai, mais je ne veux pas me porter malheur, alors je ne dirai rien, a lancé Smith en riant. C’est cool de se retrouver ici. Je regarde l’aréna. Le rêve devient de plus en plus une réalité. J’aurai un peu de misère à dormir cette nuit.»

En plaçant sa tête sur l’oreiller, Smith songera-t-il à Montréal?

«Je ne sais pas si ça arrivera. Tout est possible. Il y a plusieurs liens avec le Canadien. Mais on devra attendre à mercredi soir.»

Décrit par plusieurs recruteurs comme l’un des trois canons après Connor Bedard, Adam Fantilli et Leo Carlsson, le sort de Smith est lié à la destination de Matvei Michkov.

Si le CH ne s’avance pas au repêchage, le centre risque de partir avec les Sharks de San Jose (quatrième) ou avec les Blue Jackets de Columbus (troisième). Pour Kent Hughes et le CH, le souhait serait de voir Michkov partir rapidement.

Des liens forts

On a déjà écrit cette histoire. Smith ne débarquerait pas dans un environnement inconnu à Montréal. Plus jeune, il a joué sous les ordres de Hughes avec les Junior Eagles de Boston.

En entrevue au Journal lors du Championnat du monde des moins de 18 ans en Suisse, Smith avait parlé de son attachement pour le DG du CH.

«J’ai reçu cette question souvent au sujet de Kent et de mon désir de le retrouver à Montréal, avait-il dit. Si ça doit arriver, ce serait génial. Mais comme je le dis, je ne peux pas prédire le futur. Nous verrons ce qui arrivera. Je peux toutefois vous dire que j’ai un grand respect pour Kent.»

«Il est mon entraîneur favori parmi tous les coachs que j’ai croisés. J’ai joué trois ans pour lui et il a eu un immense impact sur mon développement. Il m’a enseigné à jouer de la bonne façon.»

Relancé à Nashville alors qu'on lui a demandé si ses liens avec Hughes pouvaient l’aider, Smith n’a pas offert une longue réponse.

«Je connais bien Kent, mais ça ne changera pas. Je ne considère pas cela comme un avantage.»

Avec le programme américain, Smith a connu toute une saison avec 126 points (51 buts, 75 passes) en 59 matchs. Il a aussi gagné l’or au Mondial des moins de 18 ans en Suisse.

Leonard reste prudent

À Buffalo pour les évaluations physiques des meilleurs espoirs, Hughes avait offert tout un compliment en décrivant Leonard. À ses yeux, il est un ailier dans le moule des frères Matthew et Brady Tkachuk.

«C’était cool à entendre, a mentionné Leonard. J’ai trouvé ça flatteur. Matthew a connu un parcours formidable en séries avec les Panthers. Brady est aussi un joueur spécial. J’ai aimé cette comparaison. Je ne vois pas ça comme une pression additionnelle, mais plus comme une motivation. Il s’agissait d’un très beau compliment.»

«J’ai des qualités de meneur, j’aime brasser et je suis le type de joueur qui peut changer le cours d’un match en quelques secondes, que ce soit avec une mise en échec ou un but, a-t-il poursuivi. Je me décris comme un attaquant en puissance.»

Jean-François Chaumont - Journal de Montréal

Auteur de 50 buts et 93 points en 56 matchs avec le programme américain, Leonard pourrait devenir le premier choix du Tricolore.

«Je sais qu’il s’agit d’une option, a-t-il affirmé. Mais je ne peux rien prédire, ça reste un repêchage. Tu peux sortir plus rapidement ou descendre, tu ne sais jamais. Le plus important restera toujours le chemin que tu parcourras après le repêchage.»

«Je m’imaginerais dans un marché comme Montréal, a-t-il continué. Il s’agit d’une ville magnifique, j’ai eu la chance de visiter Montréal à quelques reprises.»