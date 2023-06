BEAUDOIN, Andrée



De Mascouche, le 16 juin 2023, à l'âge 79 ans, est décédée Mme Andrée Beaudoin, épouse de M. Marcel Beaudoin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Natalie Carrier) et Julie (Martin Lemieux), ses petits-enfants Alexis, Charlie et Frédérique, les enfants de Martin, Doriane et Laurie, ses frères Jules et Marcel Jr, ses soeurs Annette et Christiane, ses beaux-frères, ses neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 juillet de 14:00 à 17:00 et de 19:00 à 21:00 et le samedi 8 juillet dès 9:00 au :850 MONTÉE MASSON, MASCOUCHELes funérailles auront lieu le samedi 8 juillet à 11:00 à l'église St-Henri de Mascouche.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.